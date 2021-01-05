Японцы не перестают удивлять весь мир. Здешние дизайнеры создали прекрасную зимнюю сумочку, где можно спрятать маленького снеговичка. Он не растает.

Это работа японского дизайнера Юко Мацузавы для местного бренда Tsuchiya Kaban, передает Designboom.

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Автора вдохновили те эмоции, которые люди испытывают во время первого снега. Именно в этот момент в душе возникает настоящая детская радость и легкая безмятежность. Такое воспоминание хочется подольше оставить в памяти и поделиться ими с близкими людьми.

Дизайнер Юко Мацузава, которая создала оригинальную сумочку / Фото Tsuchiya Kaban

Теперь это не проблема. Можно просто слепить снеговичка и ходить с ним хоть всю зиму. Осталось только дождаться самого снега.

Сумочка вышла достаточно компактной / Фото Tsuchiya Kaban

Не стоит переживать, что зимний друг растает за несколько минут. Сумочку сделали из специальной водонепроницаемой кожи и полиэстера, который удерживает постоянную температуру.

Сумку сделали из надежных материалов, которые не дадут снеговику расстаять / Фото Tsuchiya Kaban