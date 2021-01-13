Знайти свого перукаря – одне з найважливіших завдань в житті. Не вірите? Тоді просто гляньте, що відбувається, коли людина потрапляє до непрофесіонала.

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