Страх – базовая эмоция, которая выполняет защитную функцию. Например, не позволяет мужчине начать драку, если он один против пятерых. И в подобном случае это вполне оправдано.

Но существует отдельная категория страхов – психологическая, проявляющаяся в отношениях, когда мужчине 20, 30 или 40 лет. Большинство из них навеяны различными стереотипами общества. Но, чтобы лучше понимать мужчину, стоит знать о его возможные опасения.

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Life 24 собрал для вас 10 самых распространенных вещей, которые боятся мужчины

Оказаться несостоятельными в любом смысле этого слова

Этот страх касается как профессиональной, так и личной сферы. Он связан преимущественно с неуверенностью в себе.

Оказаться несостоятельным – один из главных страхов мужчины / Фото Pinterest

Чего боится мужчина в постели? Конечно, того, что не сможет удовлетворить женщину в полной мере. Это то, чего боится любой мужчина. Избавиться от таких опасений практически не реально. Даже после завоевания женщины он будет волноваться, что кто-то более умелый ее отвоюет.

Маленький совет. Проблему смягчит искренний разговор, но важно не акцентировать внимание на плохих вещах. Стоит больше говорить о том, что вам нравится.

Оказаться в подчиненном положении

Еще бы, ведь для большинства мужчин конкуренция – основной жизненный принцип, а победа – главная ценность.

Кроме того, мужчины боятся быть посмешищем и объектом манипуляций. Хотя сами часто приносят себя в жертву, когда от них этого никто и не требует.

Интересный момент. Чего боятся мужчины-Скорпионы – когда женщине абсолютно все равно на их манипуляции.

Каждый парень боится стать подкаблучником, при этом охотно будет говорить так о друзьях, которые прислушиваются к советам своих избранниц.

Узнать о незапланированной беременности девушки

Это, наверное, то, чего боятся мужчины в отношениях больше всего. Так что все разговоры, мол, только женщины волнуются на счет незапланированной беременности, абсолютно неправдоподобны.

Ребята боятся узнать о незапланированной беременности / Фото Pexels

Ради эксперимента можно намекнуть партнеру, что вас тошнит. Он как минимум вспотеет и начнет успокаивать вас (на самом деле себя). Попробуйте завести разговор на тему: "Что будет, если я вдруг забеременею", – и вы многое узнаете о своем избраннике.

Признаваться в своих чувствах

Мужчины боятся сентиментальных поступков, испытывают страх перед чувствами. Особенно это то, чего боится мужчина-Рак в отношениях.

Ваш муж боялся признаться в чувствах? / Фото Pixabay

Вести разговоры о чувствах для мужчин – значит почти обязать самого себя жениться. И сделать первый шаг крайне волнительно, а вдруг будет отказ?

Небольшой совет. Стоит намекнуть мужчине о своих чувствах, подтолкнуть его признаться.

Оказаться брошенным

Опять вернемся к неуверенности в себе, именно отсюда вытекают все эти ревность и комплексы – то, чего боится мужчина-Овен.

Например, донжуаны не способны устанавливать прочные отношения с женщинами, поскольку просто боятся близкого контакта. Обычно так происходит из-за негативного опыта. Поэтому они и защищаются цинизмом и резким прерыванием связи, когда происходит духовное сближение.

Все мужчины, так или иначе, боятся остаться одинокими. Хотя они стараются не проявлять это внешне. Даже успешные мужчины могут испытывать такой страх.

Жениться

Это ответственный шаг, кардинально меняет образ жизни. Кстати, именно этого боится мужчина-Водолей больше всего. Главная причина боязни жениться – предварительный страх оказаться брошенным, а точнее – возможность развода.

Не все мужчины хотят жениться / Фото Pixabay

Исследование американских ученых из университета города Корнелла показало, что 60% холостых мужчин, которые находились в отношениях, боятся женитьбы из-за возможного развода в будущем.

Страх последствий придуманного развода может долго управлять вашим избранником. Плюс бракосочетания все равно приносит определенные ограничения. Поэтому на "созревание" нужно время, для каждого мужчины – свое.

Сделать выбор, который не одобрит мама

Во многих случаях влияние мамы на сына преувеличивают, но боязнь, что его девушка окажется недостойным маминых представлений, все же существует почти у каждого мужчины.

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Конечно, это зависит от поведения самой матери. Однако, если она категорически против свадьбы и оказывает существенное влияние на сына, то вряд ли это событие произойдет.​

Быть плохим отцом

Любой человек хочет, чтобы его дети гордились им. Кроме страха не прокормить детей, избранник может бояться того, что не сможет дать им необходимые для самостоятельной взрослой жизни знания. Также может возникать страх того, что он будет таким же плохим отцом своим детям, каким был его собственный отец.

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По этой причине многие ребята откладывают "детский вопрос" надолго. При этом они аргументируют свое решение тем, что сначала нужно крепко встать на ноги, а потом всерьез заняться продолжением рода.

Каждый мужчина хочет быть хорошим отцом / Фото Pixabay

Небольшой совет. Чтобы развеять опасения и воплотить мечту вашего партнера, стоит спросить мужчину о его страхах по поводу отцовства и поделиться собственными страхами по поводу материнства. Поверьте, ничто так не сближает, как демонстрация друг другу своих зон уязвимости. Также необходимо заранее совместно обсудить то, каким вы видите воспитания ребенка, как вы распределите обязанности по уходу за ней.

Зарабатывать меньше жены

Многие мужчины сначала оценивают себя именно через призму материального дохода. Часто этот страх провоцируют сами женщины, относясь к своему мужу слегка снисходительно, демонстрируя, что она, а не он – кормилица семьи. Поэтому человек стремится зарабатывать хоть немного больше, чтобы чувствовать себя комфортно.

Мужчины хотят зарабатывать больше жены / Фото Pixabay

Маленький совет. Дайте своему мужу знать, что вы гордитесь им, сколько бы он ни зарабатывал.

Прожить жизнь впустую

Этот страх начинает преследовать мужчину после 30 лет, его еще называют "комплекс неудачника". Большой отрезок прожит, и избранник начинает анализировать, чего он добился. И даже если достижения действительно есть, то человек впадает в отчаяние, ведь планка всегда намного выше.

Небольшой совет. Если любимый страдает от "комплекса неудачника", расскажите ему, что вы выбрали его потому, что не смогли найти себе кого-нибудь более успешного. Объясните, что видите в нем потенциал и верите: однажды у него все получится. Расспросите его о краткосрочных и долгосрочных планах, возможно, вы как-то сможете помочь в их реализации.

Старость

Ну и, конечно же, больше всего мужчины, как и женщины, боятся состариться. Для них старость ассоциируется с тем, что можно стать обузой, оказаться ненужным. Поэтому не забывайте время от времени напоминать любимому, что все еще считаете его привлекательным.

Никто не хочет стареть / Фото Pixabay

В целом же, все эти страхи природные и вполне ожидаемы. Чтобы бороться с ними, нужно только уметь их принимать и показывать мужчине, что вы его понимаете.