Что должен знать мужчина, чтобы сделать женщину счастливой: подсказки от блогера Елены Мандзюк
Хотя дорогие подарки и лучшие рестораны - это приятные знаки внимания, однако на самом деле женщины ценят совсем другие вещи. Блогер и счастливая жена Елена Мандзюк рассказывает о настоящем рецепте женского счастья.
Успешный блогер Елена Мандзюк имеет не только более 1 миллиона подписчиков в инстаграме, но и счастливый брак с любимым человеком и двое детей. Она поделилась со своими подписчиков на странице простыми секретами, которые позволят любому мужчине сделать свою любимую улыбающейся и радостной. Это проще, чем кажется.
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Просто разговаривать
Начните с этого. Многие ссоры и разногласия в парах случаются именно потому, что они не умеют друг друга слушать. Стоит дать своей женщине выговориться и выслушать ее. От этого не только ей станет легче, но и вы лучше станете понимать свою возлюбленную.
Женщину делает счастливой возможность поговорить с вами, – говорит блогер
Внимание – это главное
Елена Мандзюк советует ни в коем случае не прекращать делать своей любимой знаки внимания и заботиться о ней. Это приятно в любом возрасте. И неважно, как это проявляется: приготовить обед на работу, купить маленький букетик цветов или забрать детей, пока она пойдет на шопинг.
В любом возрасте делайте маленькие сюрпризы / Фото Pexels
Хвалите вторую половинку
Женщины по-настоящему расцветают от похвалы за что угодно: за хорошую прическу, вкусный завтрак или занятия с детьми. Зато критика, особенно публично, заставляет только закрыться в себе.
Это всегда стресс и неприятный настроение, у нас падает самооценка и пропадает уважение к самой себе, – говорит о критике Елена Мандзюк
Негатив оставлять за порогом
Не нужно превращать семейное гнездышко в концентрацию негатива с работы, общественного транспорта и т.д. Дома можно рассказать о своих проблемах, однако не стоит переносить весь негатив на вторую половинку и тем более срывать на ней злость.
Давать личное пространство
У каждого должно быть пространство, где он может быть наедине с собой. Какой бы сильной не была любовь в паре, однако женщине жизненно необходимо провести время с собой и своими увлечениями.
У каждого должно быть время "для себя" / Фото Pexels
Не быть злопамятным
Короткое, но очень важное правило: если вы что-то простили человеку, не вспоминайте ему потом об этом. Это только испортит отношения.
А напоследок блогер рассказала, с каких простых действий может начать каждый мужчина. Среди них:
- Позвонить с работы и спросить, как дела
- Обнять после работы
- Поблагодарить за ужин
- Спланировать совместные выходные
- Помочь с машиной, уборкой, стиркой
- Сделать ей массаж
- Выделить вечер и пригласить в кино, ресторан или в театр. Это особенно важно делать парам с детьми.
- Сказать, что вы ее любите
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