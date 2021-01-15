Якщо ви любите читати красиві цитати у Фейсбуці чи Інстаграмі, то знайте – найімовірніше, їх ще давним давно сформулювали давні філософи. Вони тільки на перший погляд здаються дивними бородатими дядьками, які постійно розповідали незрозумілі речі. Насправді все по-іншому: цінна мудрість зазвичай дуже проста. А філософи – талановиті генії, які змогли її усвідомити та принести в світ.

Life 24 підготував для вас 8 порад відомих світових філософів, якими користувалися люди упродовж століть. Вони допоможуть покращити власне життя.

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Просто почніть

"Шлях у тисячі лі починається з першого кроку", – Лао-цзи (давньокитайський філософ V століття до нашої ери)

Як все просто і як все геніально. Будь-яка велика справа чи досягнення має один найважливіший етап – перший крок. Його завжди важко зробити: ми переживаємо; боїмося, що нічого не вийде. Але потрібно відкинути ці страхи і просто почати.

Зробіть перший крок до великих досягнень / Фото Pixabay

Якщо перед вами виникло фантастично складне завдання – розбийте його на кілька маленьких пунктів. Крок за кроком ви їх виконаєте. Так значно легше.

Не беріться за все одразу

"Остерігайся безплідності зайнятого життя", – Сократ (давньогрецький філософ IV-V століть до нашої ери)

У добі всього лиш 24 години. Ми не можемо встигнути зробити всі речі, які нас просять. Якщо братися за кілька завдань одразу, є ризик не тільки нічого не встигнути, але й просто дійти до емоційного вигорання.

Значно краще зосередитися на найважливіших завданнях. Потім вже виконувати другорядні. Не займайтеся багатозадачністю – якість завжди переважає кількість.

Знайдіть себе у житті

"Є люди, які живуть без всякої мети, проходять у світі, точно як билинка в річці: вони не йдуть, їх несе", – Сенека (давньоримський філософ-стоїк I століття).

Одне з основних питань, яке потрібно регулярно ставити собі: "Для чого я живу?". Цілком нормально, якщо ви не зможете одразу на це відповісти. Шукайте. Навіть найдовші пошуки завжди приводять до результату. Який він буде – вирішувати тільки вам.

Знайдіть себе у житті / Фото Pixabay

Ставте цілі, добивайтеся їх та підкорюйте нові вершини. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому – є ризик серйозно "обпектися".

Перестаньте себе жаліти

"Найганебніший вид легкодухості – це жалість до самого себе", – Марк Аврелій (римський імператор, філософ ІІ століття)

Так, ми всі інколи на це страждаємо. Опускаємо руки через неприємні ситуації і не можемо зрозуміти, що робити далі. Такий момент потрібно пережити і рухатися далі. В жодному разі не зациклюйтеся на негативі, який заважатиме нормально жити. Ви зробите гірше лише собі.

Контролюйте свої звички

"Володій пристрастями, інакше пристрасті оволодіють тобою", – Епіктет (давньогрецький філософ-стоїк І-ІІ століття)

Контролюйте свої звички / Фото Pixabay

Келих вина – безпрограшний варіант для красивого вечора. Але пам’ятайте: алкоголь буде значно приємнішим, якщо його споживати помірно. Те ж саме і з іншими шкідливими звичками та заняттями.

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Мотивуйте себе

"Коли ти надихнувся великою ціллю чи незвичним замислом, твої думки розбивають кайдани", – Патанджалі (індійський філософ ІІ століття до нашої ери)

Якщо вам не хочеться чогось робити, нагадайте собі, чому взялися за цю справу. Після роботи немає бажання піти в зал? Згадайте вашу мрію про красиве тіло.

Такий принцип можна застосувати до будь-якого заняття, яке ліньки виконувати.

Любіть те, що робите

"Задоволення від роботи веде до досконалості результатів", – Арістотель (давньогрецький філософ ІV століття до нашої ери)

Все дуже просто. Горіть своєю справою – і результат буде справді фантастичним. Якщо не відчувайте цього вогнику – спробуйте його віднайти. Можливо на іншій роботі?

Любіть справу, якою займаєтеся / Фото Pixabay

Не спішіть

"Поспіх в будь-якій справі призводить до помилок", – Геродот (давньогрецький історик V століття до нашої ери)

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Геніальніше і не скажеш. Не відкладайте справи – виконуйте їх вчасно. Так ви уникнете зайвих помилок та непотрібних проблем. Заплануйте усі завдання, які потрібно виконати, та виділіть трохи більше часу, ніж потрібно. Це допоможе виявити та виправити потенційні помилки.