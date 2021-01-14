Український бренд Manooni, який створили мисткині Ганна та Ольга Довгань, роблять милі іграшки з повсті, які зворушать будь-якого. У їх руках клубки шерсті оживають та перетворюються на тваринок, хмарок та навіть їжу! Так і хочеться до них доторкнутись.

Валяння – це довгий та кропіткий процес, який вимагає неабиякої концентрації, проте приносить дивовижні результати. Сестрам Ганні та Ользі Довгань вдається створювати стильні мінімалістичні іграшки з повсті, які змусять посміхатись кожного.

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Побачити усі роботи бренду Manooni можна на сторінці в інстаграмі, де вже понад 75 тисяч підписників, а купити – на etsy. Вони вже відомі своїми мініатюрними фігурками різноманітних овочів та фруктів: здається ці іграшки навіть мають свій характер та усміхаються своїм власникам.

Родина круасанів

Чарівні половинки яйця

Весела компанія авокадо

Зараз сестри Довгань розширили тематику та створюють лаконічні композиції природних об'єктів: Сонця, зірок, Місяця, хмар, гір тощо.

Мати-хмарка з крапельками

Вусате сонечко

Незвичайні рожеві гори

Гірська сім'я з хмаринками

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У їх портфоліо можна також побачити багато витончених фігурок тваринок.

Затишні котики

Коник у мінімалістичному стилі

Надзвичайно мила руда лисичка

Цікава корівка, що може символізувати ніч та Місяць

А ще – майстрині створюють з повсті більш абстрактних героїв, зовнішній вигляд яких їх підказує сама фантазія.

Лісовий дух

Такою майстрині бачать богиню

А так – уявляють втілення медитації

Маленьке дияволятко, яке зовсім не зле

Усі фото: інстаграм-сторінка @manooni_shop