Українки створюють чарівні валяні іграшки: вироби, у які ви закохаєтесь – 15 фото
Український бренд Manooni, який створили мисткині Ганна та Ольга Довгань, роблять милі іграшки з повсті, які зворушать будь-якого. У їх руках клубки шерсті оживають та перетворюються на тваринок, хмарок та навіть їжу! Так і хочеться до них доторкнутись.
Валяння – це довгий та кропіткий процес, який вимагає неабиякої концентрації, проте приносить дивовижні результати. Сестрам Ганні та Ользі Довгань вдається створювати стильні мінімалістичні іграшки з повсті, які змусять посміхатись кожного.
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Побачити усі роботи бренду Manooni можна на сторінці в інстаграмі, де вже понад 75 тисяч підписників, а купити – на etsy. Вони вже відомі своїми мініатюрними фігурками різноманітних овочів та фруктів: здається ці іграшки навіть мають свій характер та усміхаються своїм власникам.
Родина круасанів
Чарівні половинки яйця
Весела компанія авокадо
Зараз сестри Довгань розширили тематику та створюють лаконічні композиції природних об'єктів: Сонця, зірок, Місяця, хмар, гір тощо.
Мати-хмарка з крапельками
Вусате сонечко
Незвичайні рожеві гори
Гірська сім'я з хмаринками
У їх портфоліо можна також побачити багато витончених фігурок тваринок.
Затишні котики
Коник у мінімалістичному стилі
Надзвичайно мила руда лисичка
Цікава корівка, що може символізувати ніч та Місяць
А ще – майстрині створюють з повсті більш абстрактних героїв, зовнішній вигляд яких їх підказує сама фантазія.
Лісовий дух
Такою майстрині бачать богиню
А так – уявляють втілення медитації
Маленьке дияволятко, яке зовсім не зле
Усі фото: інстаграм-сторінка @manooni_shop
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