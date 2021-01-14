Украинки создают волшебные валяные игрушки: изделия, в которые вы влюбитесь – 15 фото
Украинский бренд Manooni, который создали мастерицы Анна и Ольга Довгань, делают милые игрушки из войлока, которые тронут любого. В их руках клубки шерсти оживают и превращаются в животных, облаков и даже пищу! Так и хочется к ним прикоснуться.
Валяние – это долгий и кропотливый процесс, который требует незаурядной концентрации, однако приносит удивительные результаты. Сестрам Анне и Ольге Довгань удается создавать стильные минималистичные игрушки из войлока, которые заставят улыбаться каждого.
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Увидеть все работы бренда Manooni можно на странице в инстаграме, где уже более 75 000 подписчиков, а купить – на etsy. Они уже известны своими миниатюрными фигурками различных овощей и фруктов: кажется эти игрушки даже имеют свой характер и улыбаются своим владельцам.
Семья круассанов
Волшебные половинки яйца
Веселая компания авокадо
Сейчас сестры Довгань расширили тематику и создают лаконичные композиции природных объектов: Солнца, звезд, Луны, облаков, гор и т.д.
Мать-облачко с капельками
Усатое солнышко
Необычные розовые горы
Горная семья с облаками
В их портфолио можно увидеть много изящных фигурок животных.
Уютные котики
Конь в минималистическом стиле
Очень милая рыжая лисичка
Интересная коровка, которая может символизировать ночь и Луну
А еще – мастерицы создают из войлока более абстрактных героев, внешний вид которых им подсказывает сама фантазия.
Лесной дух
Такой мастерицы видят богиню
А так – представляют воплощение медитации
Маленький дьяволенок, который вовсе не злой
Все фото: инстаграм-страница @manooni_shop
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