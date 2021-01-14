Украинский бренд Manooni, который создали мастерицы Анна и Ольга Довгань, делают милые игрушки из войлока, которые тронут любого. В их руках клубки шерсти оживают и превращаются в животных, облаков и даже пищу! Так и хочется к ним прикоснуться.

Валяние – это долгий и кропотливый процесс, который требует незаурядной концентрации, однако приносит удивительные результаты. Сестрам Анне и Ольге Довгань удается создавать стильные минималистичные игрушки из войлока, которые заставят улыбаться каждого.

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Увидеть все работы бренда Manooni можно на странице в инстаграме, где уже более 75 000 подписчиков, а купить – на etsy. Они уже известны своими миниатюрными фигурками различных овощей и фруктов: кажется эти игрушки даже имеют свой характер и улыбаются своим владельцам.

Семья круассанов

Волшебные половинки яйца

Веселая компания авокадо

Сейчас сестры Довгань расширили тематику и создают лаконичные композиции природных объектов: Солнца, звезд, Луны, облаков, гор и т.д.

Мать-облачко с капельками

Усатое солнышко

Необычные розовые горы

Горная семья с облаками

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В их портфолио можно увидеть много изящных фигурок животных.

Уютные котики

Конь в минималистическом стиле

Очень милая рыжая лисичка

Интересная коровка, которая может символизировать ночь и Луну

А еще – мастерицы создают из войлока более абстрактных героев, внешний вид которых им подсказывает сама фантазия.

Лесной дух

Такой мастерицы видят богиню

А так – представляют воплощение медитации

Маленький дьяволенок, который вовсе не злой

Все фото: инстаграм-страница @manooni_shop