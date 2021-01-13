Життя часто підкидає несподівані ситуації, які ми не знаємо, як вирішити. Це абсолютно нормально. Але завжди можна до них підготуватися. Перед вами – кілька психологічних прийомів, які обов’язково пригодяться у різних випадках в житті.

Своїми секретами поділилися читачі ресурсу Reddit. Редакція Life 24 зробила добірку найцікавіших порад. Ви дізнаєтеся, як швидко поставити людину на місце, позбутися негативних думок, перестати плакати тощо.

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Більше мовчіть – це допомагає розкрити людину

"Мовчання. Людям це не подобається. Вони часто нервуються і говорять більше, ніж хотіли, коли я просто мовчу", – розповідає користувач Reddit ThatguyIncognito (далі – просто нікнейми, – Ред.)

Як правильно заперечити людині

"Якщо ви з кимось не погоджуєтеся, спробуйте замінити "Але" на "І". Це обеззброює", – annoyinglyanonymous / reddit.

Як обдурити себе, щоб менше їсти

"Я обіцяю собі шоколадку, якщо не виконаю певне завдання. А коли завершую його, то говорю собі: "Ха-ха, нам потрібно слідкувати за власною вагою". Не знаю, як я весь час ведусь на цей прийом", – AccioSexLife / reddit.

Ці поради допоможуть вам у різних життєвих ситуаціях / Фото Pixabay

Як поводитися із хамом

"Якщо хтось некоректно себе повів щодо вас, то поводьте себе так, ніби цієї людини просто немає. Ігноруйте такі слова. Я знаю, що деколи просто неможливо мовчати. Але, якщо ви це зможете зробити, то побачите, як люди швидко здаються, коли їм не приділяють увагу", – Agreeable_Chef8921 / reddit.

Як правильно вказати людині на одну й ту саму помилку

"Якщо людина постійно помиляється в одній і тій самій речі, вкажіть йому на це. Наприклад, один з моїх колег йшов з офісу і постійно забував навушники. Через це він весь час повертався. Я сказав йому, що зауважив, що він завжди їх забуває. Йому було соромно, але тепер він ніколи їх не залишає в офісі", – velour_manure / reddit.

Як роздратувати людину, яка вам не подобається

"Мені подобається неправильно вимовляти чиєсь ім’я, щоб показати, що ця людина мене не хвилює", – garretbobbyfergenson / reddit.

Як позбутися від негативу

"Коли починаєте копатися в голові, і виникає негатив, використайте "метод заземлення". Назвіть 5 речей, які ви бачите; 4 речі, які ви можете почути; 3 речі, до яких можете доторкнутися; 2 речі, які ви можете відчути; 1 річ, яку ви можете спробувати. Це відволікає і допомагає приділити більше часу реальності, яка навколо вас", – rumpsky / reddit.

Позбутися від негативу дуже просто – скористайтеся "методом заземлення" / Фото Pixabay

Як відповісти на незручне питання на співбесіді

"Якщо на співбесіді роботодавець поставив вам складне питання, то дайте собі невеличку фору. Скажіть: "Це справді хороше питання" – і візьміть паузу. Роботодавець зреагує на це, що дасть вам кілька додаткових секунд, щоб подумати над запитання", – momsaysimpretty / reddit.

Як позбутися спонтанних покупок

"Цей трюк мені подарувала невістка. Якщо це не: "Чорт візьми, так!" – тоді "ні". Це дозволяє позбутися від імпульсивних покупок", – moongirli / reddit.

Цікавий лайфхак, як заплутати людину, якщо це потрібно

"Зустрівши когось вперше, поздоровайтесь та потисніть руку. Навіть якщо співрозмовник захоче привітатися за принципом "дай п’ять", то переведіть це в рукостискання. У вас не будуть питатися ім’я чи якусь іншу інформацію. Людина просто подумає, що звідкись знає вас, але про це забула", – 43770i / reddit.

Як попросити так, щоб вам допомогли

"Якщо ви хочете попросити когось про послугу (наприклад, позичити грошей), але думаєте, що людина вам відмовить, – попросіть більше, ніж ви хочете. Після того як вам відмовлять, просіть стільки, скільки було потрібно. Люди схильні до того, щоб давати меншу послугу, якщо до того відмовили у більшій", – Chrisdontkur / reddit.

Ці психологічні трюки покращать ваше життя / Фото Pixabay

Як зупинити сльози

"Коли я збираюся заплакати, то починаю сміятися досить дурнуватим сміхом. Це триває до того часу, доки не починаю розуміти, наскільки смішно я виглядаю. Потім починаю сміятися по-справжньому. Будь ласка, робіть це тільки наодинці", – solarpowerpixie / reddit.

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Як передати річ співрозмовнику

"Під час розмови просто плавно передайте щось співрозмовнику – він автоматично візьме це у вас", – 3ceratopsz / reddit.

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Як розмовляти із сердитою людиною

"Якщо ви зіштовхнулися із роздратованою людиною, то скажіть, що в нього в зубах щось застрягло, і воно вас відволікає. Це настільки зіб’є з пантелику людину, що вона трохи "остудить" свою голову", – ptq / reddit.

Як відволікти співрозмовника – дивний лайфхак

"Просто подивіться на ніс чи будь-яку іншу частину обличчя людини, а потім потріть ту ж ділянку на своєму лиці. Співрозмовник подумає, що в нього щось причепилося на обличчя", – Three-an-heif / reddit