Жизнь часто подкидывает неожиданные ситуации, которые мы не знаем, как решить. Это абсолютно нормально. Но всегда можно к ним подготовиться. Перед вами – несколько психологических приемов, которые обязательно пригодятся в различных случаях в жизни.

Своими секретами поделились читатели ресурса Reddit. Редакция Life 24 сделала подборку самых интересных советов. Вы узнаете, как быстро поставить человека на место, избавиться от негативных мыслей, перестать плакать и тому подобное.

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Побольше молчите – это помогает раскрыть человека

"Молчание. Людям это не нравится. Они часто нервничают и говорят больше, чем хотели, когда я просто молчу", – рассказывает пользователь Reddit ThatguyIncognito (далее – просто никнеймы, – Ред.)

Как правильно возразить человеку

"Если вы с кем-то не согласны, попробуйте заменить "Но" на "И". Это обезоруживает", – annoyinglyanonymous / reddit.

Как обмануть себя, чтобы меньше есть

"Я обещаю себе шоколадку, если не выполню определенную задачу. А когда завершаю ее, то говорю себе: "Ха-ха, нам нужно следить за собственным весом". Не знаю, как я все время ведусь на эту уловку", – AccioSexLife / reddit.

Эти советы помогут вам в различных жизненных ситуациях / Фото Pixabay

Как вести себя с хамом

"Если кто-то некорректно себя повел, то ведите себя так, будто этого человека просто нет. Игнорируйте такие слова. Я знаю, что порой просто невозможно молчать. Но, если вы сможете это сделать, то увидите, как люди быстро сдаются, когда им не уделяют внимание", – Agreeable_Chef8921 / reddit.

Как правильно указать человеку на одну и ту же ошибку

"Если человек постоянно ошибается в одной и той же вещи, укажите ему на это. Например, один из моих коллег шел из офиса и постоянно забывал наушники. Поэтому он все время возвращался. Я сказал ему, что заметил, что он всегда их забывает . Ему было стыдно, но теперь он никогда их не оставляет в офисе", – velour_manure / reddit.

Как разозлить человека, который вам не нравится

"Мне нравится неправильно произносить чье имя, чтобы показать, что этот человек меня не волнует", – garretbobbyfergenson / reddit.

Как избавиться от негатива

"Когда начинаете копаться в голове, и возникает негатив, используйте "метод заземления". Назовите 5 вещей, которые вы видите; 4 вещи, которые вы можете услышать; 3 вещи, к которым можно прикоснуться; 2 вещи, которые вы можете почувствовать; 1 вещь, которую вы можете попробовать. Это отвлекает и помогает уделить больше времени реальности, которая вокруг вас", – rumpsky / reddit.

Избавиться от негатива очень просто - воспользуйтесь "методом заземления" / Фото Pixabay

Как ответить на неудобный вопрос на собеседовании

"Если на собеседовании работодатель поставил вам сложный вопрос, то дайте себе небольшую фору. Скажите: "Это действительно хороший вопрос" – и возьмите паузу. Работодатель отреагирует на это, что даст вам несколько дополнительных секунд, чтобы подумать над вопросом", – momsaysimpretty / reddit.

Как избавиться от спонтанных покупок

"Этот трюк мне подарила невестка. Если это не: "Черт возьми, да!" – тогда "нет". Это позволяет избавиться от импульсивных покупок", – moongirli / reddit.

Интересный лайфхак, как запутать человека, если это необходимо

"Встретив кого-то впервые, поздоровайтесь и пожмите руку. Даже если собеседник захочет поздороваться по принципу "дай пять", то переведите это в рукопожатие. У вас не будут спрашивать имя или любую другую информацию. Человек просто подумает, что откуда-то знает вас, но об этом забыл", – 43770i / reddit.

Как попросить так, чтобы вам помогли

"Если вы хотите попросить кого-то об услуге (например, одолжить денег), но думаете, что человек вам откажет, – попросите больше, чем вы хотите. После того как вам откажут, просите столько, сколько было нужно. Люди склонны к тому, чтобы давать меньшую услугу, если до того отказали в большей", – Chrisdontkur / reddit.

Ці психологічні трюки покращать ваше життя / Фото Pixabay

Как остановить слезы

"Когда я собираюсь заплакать, то начинаю смеяться достаточно глупым смехом. Это продолжается до тех пор, пока не начинаю понимать, насколько смешно я выгляжу. Потом начинаю смеяться по-настоящему. Пожалуйста, делайте это только на самоте", – solarpowerpixie / reddit.

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Как передать вещь собеседнику

"Во время разговора просто плавно передайте то собеседнику – он автоматически возьмет это у вас", – 3ceratopsz / reddit.

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Как разговаривать с сердитым человеком

"Если вы столкнулись с раздраженным человеком, то скажите, что у него в зубах что-то застряло, и оно вас отвлекает. Это настолько собьет с толку человека, он немного охладит "голову", – ptq / reddit.

Как отвлечь собеседника – странный лайфхак

"Просто посмотрите на нос или любую другую часть лица человека, а затем потрите тот же участок на своем лице. Собеседник подумает, что у него что-то прицепилось на лицо", – Three-an-heif / reddit