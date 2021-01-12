50 примеров крутой рекламы от настоящих гениев: невероятные фото
Авторы этих шедевров победили бы на Нобелевской премии по креативу, если бы таковая существовала. Они воплотили невероятные идеи, к которым никто раньше не додумался.
Подборку фантастической рекламы на билбордах по всему миру обнародовало издание boredpanda. Life 24 покажет вам самые интересные варианты, которые действительно вдохновляют.
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