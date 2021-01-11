Роксолана, Мона Лиза, Клеопатра: как они выглядели бы сегодня – удивительные фото
Дизайнерка Бекка Саладин имеет очень интересное хобби. Она "одевает" знаменитых исторических личностей в современные образы. Сюда попали и Мона Лиза, и Мария-Антуанетта, и даже Леонардо да Винчи. Фотографии просто поражают.
Проект Royalty Now девушка ведет в Инстаграме. На него уже подписалось более 280 000 человек. Life 24 отобрал для вас самые интересные фотографии талантливой дизайнерки.
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Утонченная Елизавета І
Фото Royalty Now Becca Saladin
Волшебная Мария-Антуанетта
Фото Royalty Now Becca Saladin
Загадочная Нефертити
Фото Royalty Now Becca Saladin
Прекрасная Роксолана
Фото Royalty Now Becca Saladin
Реалистическая Екатерина Арагонская
Фото Royalty Now Becca Saladin
Стильный Генри VIII
Фото Royalty Now Becca Saladin
Интересная Клеопатра VII
Фото Royalty Now Becca Saladin
Юный Александр Македонский
Фото Royalty Now Becca Saladin
Харизматичный Леонардо да Винчи
Фото Royalty Now Becca Saladin
Роскошный Аристотель
Фото Royalty Now Becca Saladin
Прекрасная Маркиза де Помпадур
Фото Royalty Now Becca Saladin
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Современная Мона Лиза
Фото Royalty Now Becca Saladin
Неожиданный Наполеон Бонапарт
Фото Royalty Now Becca Saladin
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