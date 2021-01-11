Дизайнерка Бекка Саладин имеет очень интересное хобби. Она "одевает" знаменитых исторических личностей в современные образы. Сюда попали и Мона Лиза, и Мария-Антуанетта, и даже Леонардо да Винчи. Фотографии просто поражают.

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