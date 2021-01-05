Как выглядели бы звезды старого Голливуда сегодня: от Одри Хепберн до Бриджит Бардо - 20 фото
Мэрилин Монро, Софи Лорен, Рита Хейворд - все эти легендарные голливудские звезды были настоящими эталонами красоты и стиля в свое время. А как они могли бы выглядеть по современным стандартам красоты?
В boredpanda решили провести эксперимент и с помощью программ коррекции фото несколько модернизировать голливудских красавиц 20-го века.
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Кому-то изменения прически и формы губ пошли только на пользу, а чьи-то фото получились довольно необычными. Впрочем, смотрите сами!
Этим звездам достаточно было изменить прическу, чтобы они засияли по-новому
... и добавить немного современного макияжа. Узкие брови и губы "бантиком" в 2021 году были бы не по душе фанатам.
Кэтрин Хепберн
Клаудия Кардинале
Джуди Гарленд
Ава Гарднер
Грейс Келли
Джейн Тирни
Молодая Софи Лорен и сегодня отличалась бы!
Джейн Мэнсфилд стала похожа на настоящую современную светскую львицу
А Марлен Дитрих версии 2021 чудом похожа на современную американскую актрису Вайнону Райдер
Кто-то почти не изменился
Во внешности некоторых голливудских красавиц почти не пришлось ничего менять – их красота выдерживает испытания стандартами красоты разных времен
Рита Хеворд
Мерилин Монро
Ингрид Бергман
Бриджит Бардо
Вивьен Ли
Джули Эндрюс
Кто изменился до неузнаваемости
Внешность Джоан Кроуфорд и Лорен Бэкол похоже, совсем не вписывалась бы в современные каноны красоты.
Джоан Кроуфорд
Лорен Бэкол
А вот огромные глаза Кэрол Ломбард и Бетти Дэвис невозможно скрыть даже за слоями фотошопа
Кэрол Ломбард
Кэтти Девис
Фото: boredpanda
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