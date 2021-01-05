Мэрилин Монро, Софи Лорен, Рита Хейворд - все эти легендарные голливудские звезды были настоящими эталонами красоты и стиля в свое время. А как они могли бы выглядеть по современным стандартам красоты?

В boredpanda решили провести эксперимент и с помощью программ коррекции фото несколько модернизировать голливудских красавиц 20-го века.

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Кому-то изменения прически и формы губ пошли только на пользу, а чьи-то фото получились довольно необычными. Впрочем, смотрите сами!

Этим звездам достаточно было изменить прическу, чтобы они засияли по-новому

... и добавить немного современного макияжа. Узкие брови и губы "бантиком" в 2021 году были бы не по душе фанатам.

Кэтрин Хепберн

Клаудия Кардинале

Джуди Гарленд

Ава Гарднер

Грейс Келли

Джейн Тирни

Молодая Софи Лорен и сегодня отличалась бы!

Джейн Мэнсфилд стала похожа на настоящую современную светскую львицу

А Марлен Дитрих версии 2021 чудом похожа на современную американскую актрису Вайнону Райдер

Кто-то почти не изменился

Во внешности некоторых голливудских красавиц почти не пришлось ничего менять – их красота выдерживает испытания стандартами красоты разных времен

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Рита Хеворд

Мерилин Монро

Ингрид Бергман

Бриджит Бардо

Вивьен Ли

Джули Эндрюс

Кто изменился до неузнаваемости

Внешность Джоан Кроуфорд и Лорен Бэкол похоже, совсем не вписывалась бы в современные каноны красоты.

Джоан Кроуфорд

Лорен Бэкол

А вот огромные глаза Кэрол Ломбард и Бетти Дэвис невозможно скрыть даже за слоями фотошопа

Кэрол Ломбард

Кэтти Девис

Фото: boredpanda