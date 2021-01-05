Мерилін Монро, Софі Лорен, Ріта Хейворд – усі ці легендарні голлівудські зірки були справжніми еталонами краси та стилю у свій час. А який вигляд вони могли б мати за сучасними стандартами краси?

У boredpanda вирішили провести експеримент та за допомогою програм корекції фото дещо модернізувати голлівудських красунь 20-го століття.

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Комусь зміни зачіски та форми губ пішли тільки на користь, а чиїсь фото вийшли досить химерними. Втім, дивіться самі!

Цим зіркам достатньо було змінити зачіску, щоб вони засяяли по-новому

… і додати трішки сучасного макіяжу. Вузькі брови та губи "бантиком" у 2021 році не були би до вподоби фанатам.

Кетрін Хепберн

Клаудія Кардінале

Джуді Гарленд

Ава Гарднер

Грейс Келлі

Джейн Тірні

Молода Софі Лорен і сьогодні вирізнялась би!

Джейн Мансфілд стала схожа на справжню сучасну світську левицю

А Марлен Дитрих версії 2021 дивом подібна до сучасної американської акторки Вайнони Райдер

Хтось майже не змінився

У зовнішності деяких голлівудських красунь майже не довелось нічого змінювати – їх краса витримує випробування стандартами краси різних часів.

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Ріта Хеворд

Мерилін Монро

Інгрід Бергман

Бріджит Бардо

Вів'єн Лі

Джулі Ендрюс

Хтось змінився до невпізнаваності

Зовнішність Джоан Кроуфорд та Лорен Бекол схоже, зовсім не вписувалась би у сучасні канони краси.

Джоан Кроуфорд

Лорен Бекол

А ось величезні очі Керол Ломбард та Бетті Девіс неможливо приховати навіть за шарами фотошопу

Керол Ломбард

Кетті Девіс

Фото: boredpanda