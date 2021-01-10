Мы всегда хотим быстро изменить жизнь, поэтому ставим много целей на короткий период времени. Так можно просто перегореть и ничего не достичь. Лучше выберите тактику мелких шагов: двигайтесь вперед маленькими победами, которые постепенно улучшать вашу жизнь.

Поверьте, это очень легко. Редакция Life 24 собрала для вас 9 полезных привычек, которые можно очень просто ввести в свою жизнь. Вы не успеете заметить, как они помогут двигаться вперед.

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Доводите до конца дело, которое не хотите делать

Бывает, что мы не хотим делать какое-то дело. Планируем его на вторник, переносим на четверг, а выполняем в субботу. Оно постоянно висит над головой и не дает спокойно отдохнуть. Попробуйте на немного времени включить силу воли и "добить" дело.​

Как хорошо отдыхать, когда все дела уже выполнены / Фото Pixabay

Вы увидите, что обычно нужно сделать только первый шаг, а дальше все пойдет по плану. Дискомфорт исчезнет. А вы будете гордиться собой, что вовремя выполнили дело, которое не хотелось исполнять.

Не реагируйте сразу

Вы не обязаны сразу реагировать на предложение или просьбу. Так можно автоматически согласиться на те вещи, которые будут просто не нужны.​

Поэтому не спешите. Всегда возьмите паузу, чтобы подумать. В этом случае прекрасно подойдут такие фразы: "Я дам тебе знать" и "Я скажу позже". Они помогут сэкономить свое время и нервы.

Сделайте выходной от социальных сетей

Всего за несколько лет соцсети серьезно укоренились в нашу жизнь. Мы часто бессознательно заходим в Facebook или Instagram, чтобы "убить" свое время. Его можно значительно лучше использовать.​

Забудьте о социальных сетях хотя бы в воскресенье / Фото Pixabay

Не нужно сразу удаляться из соцсетей. Возьмите один день паузы. Вместо того, чтобы в воскресенье долго сидеть в социалках, займитесь чем-то другим: пообщайтесь с семьей, почитайте книгу или просто прогуляйтесь. Вы увидите, что реальный мир значительно интереснее виртуального. Это поможет проводить меньше времени в социальных сетях.

Запланируйте свой следующий день

Вам будет легче просыпаться в понедельник, когда вы запланируете его в воскресенье. Это займет не более 30 минут. Выясните, какие задачи нужно завтра выполнить и сколько на это уйдет времени. Соберите сумку и приготовьте одежду, в которой пойдете.

Такой подход сделает понедельник или другой день недели менее стрессовым. Ибо вы будете знать, что нужно делать.

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Не отвлекайтесь, когда едите

Всегда хочется перекусить за любимым сериалом или просмотром новостей. Но это не самая лучшая идея. Вы можете очень быстро покушать, что повлечет тяжесть в желудке. Лучше отдохните от всего во время перекуса. Ваша голова очистится, а тело насытится.​

Не отвлекайтесь, когда едите / Фото Pixabay

Используйте таймер при выполнении задач

Таймер – друг человека, если есть проблемы с планированием. Ради эксперимента организуйте работу по простой методике: 25 минут работы и 5 минут отдыха. Если такой ритм не подходит – подберите другие интервалы. Главная идея – четко запланировать, сколько времени уйдет на работу и отдых.

Когда ложитесь спать, оставьте телефон в другом конце комнаты

Если вы постоянно переставляете будильник еще на 5 минут – вот оно решение. Это очень хитрый лайфхак, который может пощекотать нервы.

Чтобы выключить телефон, вам придется последовать за ним в другой конец комнаты. Такой подъем поможет проснуться. А день начнется быстрее.

Хитрый лайфхак, который поможет быстро проснуться / Фото Pixabay

Хотите что-то купить – подумайте несколько дней

Это правило поможет избежать спонтанных покупок. Если вам резко понравилась какая-то вещь, то подождите. Возьмите перерыв на несколько дней. За это время не пропало желание ее приобрести? Тогда поехали покупать.

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Записывайте свои идеи

Интересная особенность всех гениальных идей: они резко выстреливают в голове и так же быстро забываются. Поэтому как только вы придумали решение, которое может изменить мир, сразу записывайте его. Приучите себя постоянно это делать. Страшно задуматься, сколько шикарных идей пошло в небытие из-за того, что люди забыли их записать.