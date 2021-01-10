Ми завжди хочемо швидко змінити життя, тому ставимо багато цілей на короткий період часу. Так можна просто перегоріти і нічого не досягти. Краще оберіть тактику дрібних кроків: рухайтеся вперед маленькими перемогами, які поступово покращуватимуть ваше життя.

Повірте, це дуже легко. Редакція Life 24 зібрала для вас 9 корисних звичок, які можна надзвичайно просто запровадити у власне життя. Ви не встигнете зауважити, як вони допоможуть рухатися вперед.

Цікаво 10 вагомих причин, щоб вже завтра почати вести щоденник

Доводьте до кінця справу, яку не хочете робити

Буває, що ми не хочемо робити якусь справу. Плануємо її на вівторок, переносимо на четвер, а виконуємо в суботу. Вона постійно висить над головою і не дає спокійно відпочити. Спробуйте на трішки часу увімкнути силу волі та "добити" справу.

Як добре відпочивати, коли всі справи вже виконані / Фото Pixabay​

Ви побачите, що зазвичай потрібно зробити лише перший крок, а далі все піде за планом. Дискомфорт зникне. А ви будете пишатися собою, що вчасно виконали справу, яку не хотілося робити.

Не реагуйте одразу

Ви не зобов’язані одразу реагувати на пропозицію чи прохання. Так можна автоматично погодитися на ті речі, які будуть просто не потрібні.

Тому не спішіть. Завжди візьміть паузу, щоб подумати. У цьому випадку чудово підійдуть такі фрази: "Я дам тобі знати" і "Я скажу пізніше". Вони допоможуть зекономити свій час та нерви.

Зробіть вихідний від соціальних мереж

Всього за кілька років соцмережі серйозно вкоренилися в наше життя. Ми часто несвідомо заходимо у Facebook чи Instagram, щоб "вбити" свій час. Його можна значно краще використати.

Забудьте про соціальні мережі хоча б в неділю / Фото Pixabay

Не потрібно одразу видалятися з соцмереж. Візьміть один день паузи. Замість того, щоб в неділю довго сидіти у соціалках, займіться чимось іншим: поспілкуйтеся з сім’єю, почитайте книжку чи просто прогуляйтеся. Ви побачите, що реальний світ значно цікавіший за віртуальний. Це допоможе проводити менше часу в соціальних мережах.

Заплануйте свій наступний день

Вам буде значно легше прокидатися у понеділок, коли ви розплануєте його у неділю. Це займе не більше 30 хвилин. З’ясуйте, які завдання потрібно завтра виконати та скільки на це піде часу. Зберіть сумку та приготуйте одяг, в якому підете.

Такий підхід зробить понеділок або інший день тижня менш стресовим. Бо ви будете знати, що треба робити.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Не відволікайтеся, коли їсте

Завжди хочеться перекусити за улюбленим серіалом чи переглядом новин. Але це не найкраща ідея. Ви можете дуже швидко напхатися їжею, що спричинить важкість у шлунку. Краще відпочиньте від усього під час перекусу. Ваша голова очиститься, а тіло насититься.

Не відволікайтеся, коли їсте / Фото Pixabay

Використайте таймер під час виконання завдань

Таймер – друг людини, якщо є проблеми із плануванням. Заради експерименту організуйте роботу за простою методикою: 25 хвилин праці та 5 хвилин відпочинку. Якщо такий ритм не підходить – підберіть інші інтервали. Головна ідея – чітко запланувати, скільки часу піде на роботу та відпочинок.

Коли лягаєте спати, залиште телефон в іншому кінці кімнати

Якщо ви постійно переставляєте будильник ще на 5 хвилин – ось воно рішення. Це дуже хитрий лайфхак, який може полоскотати нерви.

Щоб вимкнути телефон, вам доведеться піти за ним в інший кінець кімнати. Такий підйом допоможе прокинутися. А день розпочнеться значно швидше.

Хитрий лайфхак, який допоможе швидко проснутися / Фото Pixabay

Хочете щось придбати – подумайте кілька днів

Це правило допоможе уникнути спонтанних покупок. Якщо вам різко сподобалася якась річ, то зачекайте. Візьміть перерву на кілька днів. За цей час не зникло бажання її придбати? Тоді поїхали купляти.

Цікаво 5 незручних питань, які варто обговорити зі своїм коханим

Записуйте свої ідеї

Цікава особливість усіх геніальних ідей: вони різко вистрілюють в голові і так само швидко забуваються. Тому як тільки ви придумали рішення, яке може змінити світ, одразу записуйте його. Привчіть себе постійно це робити. Аж страшно задуматися, скільки шикарних ідей пішло в небуття через те, що люди забули їх записати.