Якщо ви налаштовані на серйозні стосунки із коханим, поставте йому ці кілька запитань. Вони допоможуть дізнатися важливі речі, без яких важко побудувати надійне спільне майбутнє.

Не соромтеся обговорювати незручні теми із коханою людиною. Деякі секрети потрібно розкрити одразу, щоб вони не стали "сюрпризами" у подальшому житті. Life 24 підготував для вас 5 запитань, які варто поставити один одному.

Цікаво Як зміцнити шлюб: 10 приємних дрібничок, які вам сподобаються

Чи були в тебе венеричні захворювання?

Про венеричні хвороби взагалі не хочеться говорити. Але на кону – власне здоров’я. Краще одразу про це дізнатися, якщо стосунки розвиваються після кількох прогулянок.

З’ясуйте, чи партнер переносив венеричні захворювання / Фото Pixabay

В житті може статися що завгодно. Якщо партнер раніше страждав на венеричні захворювання, краще одразу пройти тест у лікаря. Так ви точно знатимете, чи зараз все нормально.

Чи хвилює тебе щось у наших стосунках?

Запам’ятайте – у стосунках ніколи не потрібно терпіти. Якщо щось не подобається, краще одразу це обговорити. Помилки роблять усі. Але не всі їх вирішують.

Не мовчіть. Незадоволення буде все накопичуватися, доки не станеться справжній "вибух". Для чого створювати конфлікти, якщо їх можна уникнути?

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Чи потрібні тобі серйозні стосунки?

Буває, що цілі партнерів не дуже збігаються. Комусь хочеться відпочити з людиною кілька місяців, а хтось шукає партнера на все життя. Будьте чесними один з одним. А найголовніше – з собою. Тоді все обійдеться без сліз і розбитих сердець.

Чи готові ви прожити з коханим ціле життя? / Фото Pixabay

Чи є людина, яку ти досі не можеш забути?

Наші емоції можуть зробити справжню підлість у стосунках. Адже не всім вдається одразу забути колишнє кохання. Це створює безліч проблем.

Відчуваєте, що "запахло" минулим? Варто одразу діяти. Обговоріть з партнером, чому він не може відпустити попередні стосунки та що його тривожить. Цю ситуацію не можна пускати на самоплив.

Забудьте про минуле, насолоджуйтеся теперішнім / Фото Pixabay

Чи хочеш ти завести дітей?

Одне з найбільш принципових питань. Його треба вирішити заздалегідь. Якщо ви хочете дітей, то краще будувати стосунки з людиною, яка теж цього прагне. Звісно, можуть бути суперечки через те, коли варто ставати батьками. Та головне, що ви обоє готові це зробити.

Але бувають інші ситуації. Якщо партнер не хоче у майбутньому заводити дітей, то визначте для себе, чи готові ви жертвувати мрією. Друга половинка може не передумати. А у вас залишиться образа на все життя.