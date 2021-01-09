Если вы настроены на серьезные отношения с партнером, задайте ему эти несколько вопросов. Они помогут узнать важные вещи, без которых трудно построить надежное общее будущее.

Не стесняйтесь обсуждать неудобные темы с любимым человеком. Некоторые секреты нужно раскрыть сразу, чтобы они не стали "сюрпризами" в дальнейшей жизни. Life 24 подготовил для вас 5 вопросов, которые стоит задать друг другу.

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Были ли у тебя венерические заболевания?

О венерических болезнях вообще не хочется говорить. Но на кону – собственное здоровье. Лучше сразу об этом узнать, если отношения развиваются после нескольких прогулок.

Узнайте, переносил ли ваш партнер венерические заболевания / Фото Pixabay

В жизни может произойти что угодно. Если партнер ранее страдал венерическими заболеваниями, лучше сразу пройти тест у врача. Так вы точно будете знать, все ли сейчас нормально.

Тебя волнует что-то в наших отношениях?

Запомните – в отношениях никогда не нужно терпеть. Если что-то не нравится, лучше сразу это обсудить. Ошибки делают все. Но не все их решают.

Не молчите. Недовольство будет все накапливаться, пока не произойдет настоящий "взрыв". Для чего создавать конфликты, если их можно избежать?

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Тебе нужны серьезные отношения?

Бывает, что цели партнеров не очень совпадают. Кому-то хочется отдохнуть с человеком несколько месяцев, а кто-то ищет партнера на всю жизнь. Будьте честными друг с другом. А самое главное – с собой. Тогда все обойдется без слез и разбитых сердец.

Готовы ли вы прожить с любимым всю жизнь? / Фото Pixabay

Есть ли человек, которого ты до сих пор не можешь забыть?

Наши эмоции могут сделать настоящую подлость в отношениях. Ведь не всем удается сразу забыть прежнюю любовь. Это создает множество проблем.

Чувствуете, что "запахло" прошлым? Нужно действовать сразу. Обсудите с партнером, почему он не может отпустить предыдущие отношения и что его тревожит. Эту ситуацию нельзя пускать на самотек.

Забудьте о прошлом, наслаждайтесь настоящим / Фото Pixabay

Хочешь ли ты завести детей?

Один из самых принципиальных вопросов. Его надо решить заранее. Если вы хотите детей, то лучше строить отношения с человеком, который тоже этого хочет. Конечно, могут быть споры из-за того, когда стоит становиться родителями. Но главное, что вы оба готовы это сделать.

Но бывают другие ситуации. Если партнер не хочет в будущем заводить детей, то определите для себя, готовы ли вы пожертвовать мечтой. Вторая половинка может не передумать. А у вас останется обида на всю жизнь.