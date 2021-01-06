Со временем даже самый прочный брак может дать трещину. Мы привыкаем друг к другу, романтика понемногу забывается, никто никого не удивляет – приходит всем знакомая рутина. Не нужно с этим мириться. Все можно изменить.

Журналисты Life 24 поделятся 10 замечательными способами, как укрепить ваши отношения. Попробуйте использовать хотя бы несколько из этих советов – они действительно могут помочь.

Интересно Ученые вывели "формулу счастья": 4 вещи, которые сделают вас абсолютно счастливыми​

Вспомните ваше прошлое

Вместо того, чтобы еще несколько раз ссориться из-за бытовых мелочей, берите вторую половинку, усаживайтесь поудобнее и вперед вспоминать приятные моменты из общего прошлого. Мы убеждены – у вас много замечательных воспоминаний.

Какие у вас самые приятные воспоминания с любимым? / Фото Pixabay

Возьмите из ящика старые подарочки, вспомните первое свидание или памятную прогулку. Еще один крутой вариант – пересмотреть совместные фотографии. Так вы напомните себе, почему решили связать жизнь с этим человеком.​

Делайте планы на будущее

Возьмите партнера за руку. Закройте глаза. А теперь представьте ваши отношения через 5 или даже 15 лет. Что вы видите?​

Берите листочек и запишите те планы, которые хотите воплотить вместе. Конечно, квартира, машина, дети – это прекрасно. Но вспомните, чем вы когда-то давно горели.​

Какую мечту вы хотите осуществить с любимым? / Фото Pixabay

Возможно, это поездка на зарубежный фестиваль, отдых на Мальдивах или игра на гитаре. Запишите все желания и зачеркните, когда их выполните. Вы будете работать над ними вместе – это здорово сближает.​

Благодарите друг друга

Одно обычное "спасибо". Все очень просто. Гораздо приятнее услышать слова благодарности, когда вас попросили что-то сделать. Это вообще ничего не стоит. Но демонстрирует уважение друг к другу и понимание, что вам действительно ценный поступок от партнера.

Одно "спасибо" – вместо тысячи слов / Фото Pixabay

Общайтесь чаще

Рутина может съесть каждого. Но ее нужно избегать. Попробуйте выделить хотя бы час в день, когда вы можете просто пообщаться.

Поделитесь проблемами и переживаниями, поддержите друг друга и проведите вместе время. Значительно легче жить вместе, если вы можете вырваться из режима "уборка-готовка" и уделить время друг другу.​

Рассказывайте друг другу о своих переживаниях / Фото Pixabay

Смотрите романтические фильмы

Иногда ученые могут исследовать такие вещи, которые трудно представить. Например, специалисты из Рочестерского университета выяснили, что просмотр романтических фильмов может спасти отношения.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Пары, которые дискутировали о 5 романтических кинолентах в месяц, имеют меньший риск развестись в течение первых трех лет брака. Это может заменить консультацию у психолога.

Если вы не любите романтические фильмы – не страшно. Посмотрите такие фильмы, которые подойдут обоим.

Рассказывайте друг другу о ваших ожиданиях

К сожалению, люди – не телепаты. Поэтому очень часто мы не можем угадать желания партнера, как бы этого не хотелось. Значительно лучше, если в отношениях обсуждают собственные ожидания, а не "стреляют" намеками.

Расскажите любимому, чего вы хотите / Фото Pixabay

Касайтесь друг друга

Насколько проще жить, когда партнер может просто подойти и обнять или поцеловать. Это подтверждают ученые. По данным американских специалистов, прикосновения имеют важное значение в общении между влюбленными. Они помогают показать любовь и благодарность.

Не забывайте касаться друг друга / Фото Pixabay

Не "убивайте" человека

Когда мы строим отношения друг с другом, то открываем себя полностью и делимся самыми сокровенными тайнами. Уважайте это и никогда не "бейте" в уязвимые места партнера во время ссор. Это может уничтожить самооценку человека и подорвать всякое доверие. Такую "оружие" нельзя использовать.

Интересно Выбросьте их из головы: 10 вещей, которые мешают нам стать счастливыми

Будьте котиками – не ругайтесь / Фото Pixabay

Личное время – это нормально

Каждый человек время от времени хочет побыть в одиночестве. Это абсолютно нормально. Такое желание не означает, что партнеру скучно с вами. Просто есть моменты, когда нужно уделить время себе. Никто не застрахован от сложного дня на работе или неприятных ситуаций, после которых хочется молчать.

Иногда нужно приделить время не только второй половинке, а и себе / Фото Pixabay

Будьте спокойными друг к другу

Мы все люди. Поэтому время от времени ошибаемся. Не стоит раздражаться из-за маленькой несуразицы, которую каждый может сделать. Партнер забыл убрать за собой на кухне? Разве это стоит серьезного скандала? Можно просто пошутить или спокойно попросить, чтобы он убрал за собой. Избегайте скандалов из-за незначительных вещей – и вам сразу станет комфортнее в отношениях.