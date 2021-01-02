Жить будет легче, если вы избавитесь от этих злостных "якорей". Они отравляют все – их нельзя держать в себе. Что это за вещи – читайте далее в материале Life 24.

Не нужно ждать, пока они испортят вашу жизнь. Life 24 расскажет о 10 вещах, которые счастливые люди давно выбросили из своей головы. Какие из них вы встречали в своей жизни?

Интересно 40 вопросов, которые стоит задать себе, чтобы красиво ворваться в 2021 год​

1. Неуверенность в себе

Не нужно рассказывать, насколько неуверенность отравляет все хорошее в жизни. Ее нельзя перетерпеть. Ее надо побороть.​

Нет ни одной причины, чтобы вы стеснялись себя. Ни для кого не секрет, что все имеют слабые стороны, которые не очень в себе любят. Счастливые люди – не исключение. Но они научились или принимать недостатки, или бороться с ними. Это два варианта, которые нейтрализуют всю неуверенность.

2. Одобрение от других людей

Вы сами управляете своей жизнью. И если хотите что-то сделать – то делайте. Не нужно переживать, что об этом подумают другие люди. Если решение касается только вас, то действуйте как захотите. Перестаньте ждать одобрения от других людей – и вы сразу почувствуете себя счастливой.

Не ждите одобрения от других людей – действуйте / Фото Pixabay

3. Погоня за красивым телом

Вся индустрия красоты требует от нас идеальных форм. Но подождите. Тело – это одна из немногих, можно сказать, вещей, которая принадлежит только вам. Давайте вы будете выбирать, как оно должно выглядеть. А не Инстаграм и блогеры.

4. Недовольство жизнью

Жизнь прекрасна сама по себе. Мы здоровы, мы дышим, мы можем делать все, что угодно. Разве это не прекрасно?

Если вы недовольны чем-то в жизни, то постарайтесь не жаловаться на определенные обстоятельства или события. Берите все в свои руки и работайте, чтобы достичь тех вещей, которые сделают вас счастливыми.

Разве жизнь не прекрасна? / Фото Pixabay

5. Большое желание денег

Просыпаться каждый день с мыслью о том, чтобы стать миллионером – это хорошее желание. Но неужели деньги – это все, что нас интересует?​

Бумажки не могут быть самоцелью. Значительно лучше, когда вы найдете дело, которое запустит ваш внутренний огонь и поможет реализоваться, чтобі заработать большие деньги. Так люди становятся счастливыми и богатыми.

6. Надежда на удачу

Голая надежда на фарт – это больше вредная вещь, чем полезна. Конечно, без удачи никуда. Но она улыбнется вам, если вы будете много работать над своими мечтами и желаниями.

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На фарт надейтесь, но и сами много работайте / Фото Pixabay

7. Прокрастинация

Зачем делать дело завтра, если можно сделать его послезавтра? Все время от времени живут по такому девизу. Но стоит понять: счастливые люди не боятся ответственности и работы. Они решают задачи и находят время на отдых. С другой стороны, если вы постоянно откладываете какое-то дело, то задумайтесь, насколько она вам нужно.

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8. Негативные воспоминания

Они просто тянут людей на дно. Все лечится временем. Но постарайтесь как можно быстрее выбрасывать из головы те негативные моменты, которые угнетают вас. К примеру, не стоит грузить себя старыми отношениями. Заводите новые и живите настоящим и будущим, а не прошлым.

Выбросьте негатив из головы / Фото Pixabay

9. Зависть

Удивительно, но часто социальные сети делают людей несчастными. Все выкладывают туда свои лучшие фотографии и создают иллюзию идеальной жизни. Но подождите. На самом деле мы ничего не знаем об этих людях. Это всего лишь частица их жизни, которую они показывают.

Если вы чувствуете себя плохо, когда пересматриваете такие фотографии, тогда пора менять свою жизнь. Берете ручку и листочек и пишете, что хотите изменить. А дальше – работайте над этим.​

10. Желание все контролировать

Расслабьтесь. Вы не сможете контролировать все. Зачем лишний раз нервничать и переживать, если есть вещи, на которые мы не можем никак повлиять? Примите их и живите счастливо.