Если врач выпишет вам терапию "обнимашек" – не удивляйтесь. Они действительно полезны с точки зрения науки.

Мы все знаем, насколько это замечательно. Обнимаете близкого человека и больше не хотите отпускать. Вам хорошо и спокойно. И можно стоять так хоть час, хоть целый день.

А что об объятиях говорит наука? Могут ли они положительно повлиять на наше здоровье? Маленький спойлер – да. Конечно, они не спасут вас от всего. Но вы получите положительный заряд для организма. Life 24 собрал 5 причин, почему всем нам нужно как можно чаще обниматься.

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1. "Обнимашки" защищают от болезней

Удивительно, но обычные объятия могут спасти вас от неприятных болезней. Это выяснили ученые Университета Карнеги-Меллона. Они опросили более 400 здоровых людей, сколько раз в день они обнимаются. А потом – заразили их вирусом простуды.

Результат очень удивил ученых: люди, которые чаще обнимаются, более защищены от простуды. Кроме того, они значительно легче переносят эту болезнь. Поэтому обнимайтесь несколько раз в день!

Вы будете лучше защищены от болезней, если будете больше обниматься / Фото Pixabay

2. "Обнимашки" снижают давление

Исследования доказали, что объятия с партнером, к которому хорошо относишься, могут нормализовать артериальное давление. Как это определили? Во время эксперимента пары держали друг друга за руки и говорили о счастливые воспоминания. Далее они обнимались в течение 20 секунд.

После этой процедуры и у мужчин, и у женщин повышался уровень окситоцина – гормона "любви". Он помогал снизить артериальное давление. Это работало только тогда, когда партнеры имели крепкие и надежные отношения.

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3. "Обнимашки" помогают пережить стресс

Вполне ожидаемо, что объятия помогают бороться со стрессом. Исследовали это ученые Медицинской школы Университета Северной Каролины.

В ходе эксперимента 100 взрослых держали за руку своих партнеров и смотрели приятное 10-минутное видео. Впоследствии они обнимались в течение 20 секунд. В этот момент вторая группа из одиноких 85 человек просто отдыхала.

В конце исследования всех участников попросили вспомнить о недавнем событии, которое вызвало у них гнев или стресс. Как результат – первая группа значительно легче пережила память о негативном опыте, чем вторая. Это фиксировали по показателям артериального давления и количества сердечных ударов.

Вам будет легче пережить стресс, если вы будете чаще обниматься / Фото Pixabay

4. "Обнимашки" помогут вам лучше спать

Не зря партнеры часто обнимаются, когда ложатся спать. Это имеет замечательный эффект на сон. Как выяснили ученые, тело положительно реагирует, когда получает объятия. Мозг выделяет гормон "радости" серотонин, который помогает нервной системе расслабиться. Тогда ваш сон будет более спокойным и глубоким.

Всегда обнимайтесь с любимым / Фото Unsplash

5. "Обнимашки" делают человека счастливее

Во время хороших объятий выделяется дофамин – гормон "удовольствие". Если вы поссорились со своей второй половинкой, обнимите ее. Больше дофамина – больше счастья, взаимопонимания и хорошего самочувствия.

Обнимайтесь и будьте счастливыми / Фото Pixabay

Запомните главное правило – обнимайтесь чаще!