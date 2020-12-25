Якщо лікар випише терапію "обіймашок" – не дивуйтеся. Вони справді корисні з погляду науки.

Ми всі знаємо, наскільки це чудово. Обнімаєте близьку людину і більше не хочете відпускати. Вам добре і спокійно. Можна стояти так хоч годину, хоч цілий день.

А що про обійми говорить наука? Чи можуть вони позитивно вплинути на наше здоров’я? Маленький спойлер – так. Звісно, "обіймашки" не врятують від усього. Але ви отримаєте позитивний заряд енергії для організму. Life 24 зібрав 5 причин, чому усім нам потрібно якнайчастіше обніматися.

Читайте також Як зрозуміти, що ваші стосунки справді міцні: 5 важливих запитань

1. "Обіймашки" захищають від хвороб

Дивовижно, але звичайні обійми можуть врятувати вас від неприємних хвороб. Це вияснили вчені Університету Карнегі-Меллона. Вони опитали понад 400 здорових людей, скільки разів на день вони обіймаються. А згодом – заразили їх вірусом простуди.

Результат дуже здивував науковців: люди, які частіше обіймаються, більш захищені від простуди. Крім того, вони значно легше переносять цю хворобу. Тому обіймайтеся кілька разів на день!

Ви будете краще захищені від хвороб, якщо будете більше обійматися / Фото Pixabay

2. "Обіймашки" знижують тиск

Дослідження довели, що обійми із партнером, до якого добре ставишся, можуть нормалізувати артеріальний тиск. Як це визначили? Під час експерименту пари тримали один одного за руки та говорили про щасливі спогади. Далі вони мали обійнятися упродовж 20 секунд.

Після цієї процедури і в чоловіків, і в жінок підвищувався рівень окситоцину – гормону "любові". Він допомагав знизити артеріальний тиск. Та це працювало тільки тоді, коли партнери мали міцні та надійні стосунки.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

3. "Обіймашки" допомагають пережити стрес

Цілком очікувано, що обійми допомагають боротися зі стресом. Досліджували це науковці Медичної школи Університету Північної Кароліни.

У ході експерименту 100 дорослих тримали за руку своїх партнерів та дивилися приємне 10-хвилинне відео. Згодом вони обнімалися упродовж 20 секунд. В цей момент друга група із самотніх 85 людей просто відпочивала.

В кінці дослідження усіх учасників попросили згадати про недавню подію, яка викликала в них гнів або стрес. Як результат – перша група значно легше пережила згадку про негативний досвід, ніж друга. Це фіксували за показниками артеріального тиску та кількості серцевих ударів.

Вам буде легше пережити стрес, якщо ви частіше обійматиметеся / Фото Pixabay

4. "Обіймашки" допоможуть вам краще спати

Не дарма партнери часто обіймаються, коли лягають спати. Це має чудовий ефект на сон. Як вияснили вчені, тіло позитивно реагує, коли отримує обійми. Мозок виділяє гормон «радості» серотонін, який допомагає нервовій системі розслабитися. Тоді ваш сон буде більш спокійним та глибоким.

Завжди обійматеся з коханим / Фото Unsplash

5. "Обіймашки" роблять людину щасливішою

Під час хороших обіймів виділяється дофамін – гормон "задоволення". Якщо ви посварилися зі своєю другою половинкою, обійміть її. Більше дофаміну – більше щастя, порозуміння та хорошого самопочуття.

Обіймайтеся і будьте щасливими / Фото Pixabay

Запам’ятайте головне правило – обіймайтеся частіше!