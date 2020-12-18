У кожного в житті приходить момент, коли хочеться спитати в себе: «Наскільки серйозними є мої стосунки з коханою людиною?». Відповідь може бути болісною. Але вона здатна врятувати від значних помилок у майбутньому.

Журналісти Life 24 підготували список питань, які дозволять зрозуміти, що відбувається у ваших стосунках. Головне – не робіть поспішні висновки та дії. Розуміння проблеми – це вже половина кроку до її вирішення.

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Чи хвилюємось ми через те, що у нас різні інтереси?

Коли в людей збігаються хобі та зацікавлення, це вважають ознакою справжньої близькості. Але що робити, коли все протилежно? Простий приклад: ви любите фотографію і витрачаєте на неї багато часу. А йому не подобається. Як тут реагувати?

Значно краще, коли це не викликає зайвої агресії. Ми усі різні. Тому цілком логічно, що в обох людей можуть не збігатися спільні хобі та інтереси. Це нормально. Якщо друга половинка коректно пояснила, що їй не цікаво, а ви поставилися до цього з розумінням, то чому переживати. Все чудово.

Що робити, коли ваші інтереси не збігаються? / Фото Pixabay

Чи намагаємося ми переробити один одного?

Знову-таки – не про близькість, а відмінність. Кожна людина особлива. Ми всі по-різному думаємо, жартуємо, поводимося в побуті і в стресових ситуаціях. Це справа часу, коли ви зіштовхнетеся з тим, що кохана людина якось «неправильно» відреагує на важливу для вас ситуацію. Ще й не розуміє, що зробила не так. Це конфлікт. Емоції минуть. А що робити далі?

Психологи радять використати простий метод. Іноді потрібно поставити себе на місце іншої людини – спробувати зрозуміти, чому все вийшло так. Дуже часто хтось із закоханих намагається «викувати» з партнера ідеальну людину: ти маєш тільки так реагувати, ти маєш тільки так діяти, ти маєш тільки так робити. Але це хибний шлях. Значно краще прийняти і зрозуміти особливості один одного.

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Чи маємо ми принципові розбіжності?

Різні хобі та власні особливості – це речі, у яких люди доходять до спільної думки. Але якщо є розбіжності в масштабних питаннях, то можуть бути певні проблеми. Тут потрібно діяти розумно: якщо переконання партнера не притискають іншу половинку, то все чудово. Як тільки цю «лінію» починають переходити і тиснути без жодного компромісу – варто задуматися, для чого вам такі стосунки.

Принципові розбіжності стосуються глобальних речей: яке майбутнє (хтось хоче переїхати за кордон, хтось – лишитися); чи треба заводити дітей; чи варто одружуватися тощо.

Чи цікаво нам слухати один одного?

Звісно, історії на кшталт «що сьогодні сталося на роботі» не так часто бувають цікавими. Однак щира захопленість один одним може робити справді фантастичні речі. І навіть розмова про вчорашню поїздку в маршрутці стане напруженим психологічним трилером.

Задумайтеся, якщо партнер ніяк не реагує на історії з вашого життя. Так само це працює в зворотному напрямку. Якщо вам не дуже цікаво розмовляти із другою половинкою, і ви починаєте уникати звичайних зустрічей, то щось не так. Спробуйте з’ясувати в самого себе, в чому проблема.

Чи цікаво вам слухати один одного? / Фото Pixabay

Чому ви ставите собі це питання?

Якщо вже виникло питання, наскільки серйозні ваші стосунки, то це свідчить про певні проблеми. Тут не треба одразу рвати будь-який зв’язок із партнером. Постарайтеся зрозуміти, чому ви задалися цим питання. Намагайтеся знайти проблему і шляхи її вирішення. Головне – аналізуйте ситуацію на холодну голову. Тоді все буде добре.