У каждого в жизни наступает момент, когда хочется спросить у себя: «Насколько серьезны мои отношения с любимым человеком?». Ответ может быть болезненным. Но он способен спасти от значительных ошибок в будущем.

Журналисты Life 24 подготовили список вопросов, которые позволят понять, что происходит в ваших отношениях. Главное – не делайте поспешные выводы и действия. Понимание проблемы – это уже половина шага к ее решению.

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Волнуемся ли мы за того, что у нас разные интересы?

Когда у людей совпадают хобби и интересы, это считают признаком настоящей близости. Но что делать, когда все противоположно? Простой пример: вы любите фотографию и тратите на нее много времени. А ему не нравится. Как тут реагировать?

Значительно лучше, если это не вызывает излишней агрессии. Мы все разные. Поэтому вполне логично, что в обоих людей могут не совпадать общие хобби и интересы. Это нормально. Если вторая половинка корректно объяснила, что ей не интересно, а вы отнеслись к этому с пониманием, то почему переживать. Все великолепно.

Что делать, если у вас разные интересы? / Фото Pixabay

Пытаемся ли мы переделать друг друга?

Опять же – не о близости, а различии. Каждый человек особенный. Мы все по-разному думаем, шутим, ведем себя в быту и в стрессовых ситуациях. Это дело времени, когда вы столкнетесь с тем, что любимый человек как-то «неправильно» отреагирует на важную для вас ситуацию. Еще и не понимает, что сделал не так. Это конфликт. Эмоции пройдут. А что делать дальше?

Психологи советуют использовать простой метод. Иногда нужно поставить себя на место другого человека – попытаться понять, почему все получилось так. Очень часто кто-то из влюбленных пытается «выковать» из партнера идеального человека: ты должен только так реагировать, ты должен только так действовать, ты должен только так делать. Но это ложный путь. Значительно лучше принять и понять особенности друг друга.

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Имеем ли мы принципиальные разногласия?

Различные хобби и свои особенности – это вещи, в которых люди приходят к общему мнению. Но если есть расхождения в масштабных вопросах, то могут быть определенные проблемы. Здесь нужно действовать разумно: если убеждения партнера не прижимают другую половинку, то все замечательно. Как только эту «линию» начинают переходить и давить без всякого компромисса – стоит задуматься, для чего вообще такие отношения.

Принципиальные разногласия касаются глобальных вещей: какое будущее (кто-то хочет переехать за границу, кто-то - остаться) надо ли заводить детей; стоит ли жениться и тому подобное.

Интересно ли нам слушать друг друга?

Конечно, истории вроде «что сегодня произошло на работе» не так часто бывают интересными. Однако истинная увлеченность друг другом может делать по-настоящему фантастические вещи. И даже разговор о вчерашней поездке в маршрутке станет напряженным психологическим триллером.

Задумайтесь, если партнер никак не реагирует на истории из вашей жизни. Так же это работает в обратном направлении. Если вам не очень интересно разговаривать со второй половинкой, и вы начинаете избегать обычных встреч, то что-то не так. Попробуйте выяснить в себя, в чем проблема.

Интересно ли вам слушать друг друга? / Фото Pixabay

Почему вы ставите себе этот вопрос?

Если уже возник вопрос, насколько серьезны ваши отношения, то это свидетельствует об определенных проблемах. Здесь не надо сразу рвать какую-либо связь с партнером. Постарайтесь понять, почему вы задались этим вопросом. Старайтесь найти проблему и пути ее решения. Главное – анализируйте ситуацию на холодную голову. Тогда все будет хорошо.