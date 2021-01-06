З часом навіть найміцніший шлюб може дати тріщину. Ми звикаємо один одного, романтика потрошки забувається, ніхто нікого не дивує – приходить усім знайома рутина. Не потрібно з цим миритися. Усе можна змінити.

Журналісти Life 24 поділяться 10 чудовими способами, як зміцнити ваші стосунки. Спробуйте використати хоча б кілька із цих порад – вони справді можуть допомогти.

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Згадайте ваше минуле

Замість того, щоб ще кілька разів сваритися через побутові дрібниці, беріть другу половинку, вмощуйтеся якнайзручніше і гайда згадувати приємні моменти із спільного минулого. Ми переконані – ви маєте багато чудових спогадів.

Які ваші найприємніші спогади з коханим? / Фото Pixabay

Витягніть зі скриньки старі подаруночки, згадайте перше побачення чи пам’ятну прогулянку. Ще один крутий варіант – переглянути спільні фотографії. Так ви нагадаєте собі, чому вирішили пов’язати життя із цією людиною.

Робіть плани на майбутнє

Візьміть партнера за руку. Заплющте очі. А тепер уявіть ваші стосунки через 5 чи навіть 15 років. Що ви бачите?

Беріть листочок і запишіть ті плани, які хочете втілити разом. Звісно, квартира, машина, діти – це чудово. Але згадайте, чим ви справді колись горіли.

Яка мрію ви хочете здійснити з коханим? / Фото Pixabay

Можливо, це поїздка на закордонний фестиваль, відпочинок на Мальдівах або гра на гітарі. Запишіть усі бажання та закреслюйте, коли їх виконаєте. Ви працюватимете над ними разом – це чудово зближує.

Дякуйте один одному

Одне звичайне "дякую". Все дуже просто. Значно приємніше почути слова вдячності, коли вас попросили щось зробити. Це взагалі нічого не вартує. Але демонструє повагу один до одного та розуміння, що вам справді цінний вчинок від партнера.

Одне "дякую" – замість тисячі слів / Фото Pixabay

Спілкуйтеся частіше

Рутина може з’їсти кожного. Але з неї потрібно вириватися. Спробуйте виділити хоч годину на день, коли ви можете просто поспілкуватися.

Поділіться проблемами та переживаннями, підтримайте один одного та проведіть разом час. Значно легше жити разом, якщо ви можете вирватися із режиму "прибирання-готування" і приділити час один одному.

Розповідайте один одному про свої переживання / Фото Pixabay

Дивіться романтичні фільми

Інколи вчені можуть досліджувати такі речі, які важко уявити. Наприклад, науковці із Рочестерського університету з’ясували, що перегляд романтичних фільмів може врятувати стосунки.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Пари, які дискутували про 5 романтичних кінострічок у місяць, мають менший ризик розвестися упродовж перших трьох років шлюбу. Це може замінити консультацію у психолога.

Якщо ви не любите романтичні фільми – не страшно. Подивіться такі кінострічки, які підійдуть обом.

Розповідайте один одному про ваші очікування

На жаль, люди – не телепати. Тому дуже часто ми не можемо вгадати бажання партнера, як би цього не хотілося. Значно краще, якщо в стосунках обговорюють власні очікування, а не "стріляють" натяками.

Розкажіть коханому, чого ви хочете / Фото Pixabay

Торкайтесь один одного

Наскільки легше жити, коли партнер може просто підійти і обійняти чи поцілувати. Це підтверджують науковці. За даними американських вчених, дотики мають важливе значення у спілкуванні між закоханими. Вони допомагають показати любов та вдячність.

Не забувайте торкатись один одного / Фото Pixabay

Не "вбивайте" людину

Коли ми будуємо стосунки, то відкриваємо себе повністю і ділимося навіть найбільшими таємницями. Поважайте це і ніколи не "бийте" у вразливі місця партнера під час сварок. Ви можете знищити самооцінку людини та підірвати будь-яку довіру. Таку "зброю" не можна використовувати.

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Будьте котиками – не сваріться / Фото Pixabay

Особистий час – це нормально

Кожна людина час від часу хоче побути на самоті. Це абсолютно нормально. Таке бажання не означає, що партнеру скучно з вами. Просто є моменти, коли потрібно приділити час собі. Ніхто не застрахований від складного дня на роботі чи неприємних ситуацій, після яких хочеться мовчати.

Інколи варто приділити час не тільки другій половинці, але й собі / Фото Pixabay

Будьте спокійними один до одного

Ми всі люди. Тому час від часу помиляємося. Не варто дратуватися через маленькі дрібнички, які кожен може зробити. Партнер забув поприбирати за собою на кухні? Хіба це вартує серйозного скандалу? Можна просто пожартувати чи спокійно попросити, щоб він прибрав за собою. Уникайте скандалів через незначні речі – і вам одразу стане комфортніше в стосунках.