Роксолана, Мона Ліза, Клеопатра: як вони виглядали би сьогодні – дивовижні фото
Дизайнерка Бекка Саладін має дуже цікаве хобі. Вона зображає знаменитих історичних постатей у сучасних образах. Сюди потрапили і Мона Ліза, і Марія-Антуанетта, і навіть Леонардо да Вінчі. Фотографії просто вражають.
Проєкт Royalty Now дівчина веде в Інстаграмі. На нього вже підписалося понад 280 тисяч людей. Life 24 відібрав для вас найцікавіші фотографії талановитої дизайнерки.
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Витончена Єлизавета І
Фото Royalty Now Becca Saladin
Чарівна Марія-Антуанетта
Фото Royalty Now Becca Saladin
Загадкова Нефертіті
Фото Royalty Now Becca Saladin
Наша рідна Роксолана
Фото Royalty Now Becca Saladin
Реалістична Катерина Арагонська
Фото Royalty Now Becca Saladin
Стильний Генрі VIII
Фото Royalty Now Becca Saladin
Цікава Клеопатра VII
Фото Royalty Now Becca Saladin
Юнак Олександр Македонський
Фото Royalty Now Becca Saladin
Харизматичний Леонардо да Вінчі
Фото Royalty Now Becca Saladin
Розкішний Арістотель
Фото Royalty Now Becca Saladin
Прекрасна Маркіза де Помпадур
Фото Royalty Now Becca Saladin
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Сучасна Мона Ліза
Фото Royalty Now Becca Saladin
Несподіваний Наполеон Бонапарт
Фото Royalty Now Becca Saladin
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