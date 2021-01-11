Дизайнерка Бекка Саладін має дуже цікаве хобі. Вона зображає знаменитих історичних постатей у сучасних образах. Сюди потрапили і Мона Ліза, і Марія-Антуанетта, і навіть Леонардо да Вінчі. Фотографії просто вражають.

Проєкт Royalty Now дівчина веде в Інстаграмі. На нього вже підписалося понад 280 тисяч людей. Life 24 відібрав для вас найцікавіші фотографії талановитої дизайнерки. Цікаво Як виглядали би зірки старого Голлівуду сьогодні: від Одрі Хепберн до Бріджит Бардо – 20 фото Витончена Єлизавета І Фото Royalty Now Becca Saladin Чарівна Марія-Антуанетта Фото Royalty Now Becca Saladin Загадкова Нефертіті Фото Royalty Now Becca Saladin Наша рідна Роксолана Фото Royalty Now Becca Saladin Реалістична Катерина Арагонська Фото Royalty Now Becca Saladin Стильний Генрі VIII Фото Royalty Now Becca Saladin Цікава Клеопатра VII Фото Royalty Now Becca Saladin Юнак Олександр Македонський Фото Royalty Now Becca Saladin Харизматичний Леонардо да Вінчі Фото Royalty Now Becca Saladin Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO Розкішний Арістотель Фото Royalty Now Becca Saladin Прекрасна Маркіза де Помпадур Фото Royalty Now Becca Saladin Цікаво Це дуже легко: 9 простих звичок, які змінять ваше життя Сучасна Мона Ліза Фото Royalty Now Becca Saladin Несподіваний Наполеон Бонапарт Фото Royalty Now Becca Saladin