Герои любимых мультфильмов стали людьми: 10 фото, на которых художник оживляет мультперсонажей
Чем только люди не занимаются на карантине! Вот американский художник настолько увлекся просмотром Netflix, что решил нарисовать героев "Короля Льва", "Бэмби" и других мультфильмов настоящими людьми – получились очень харизматичные персонажи в стильных костюмах и аксессуарах.
Кто из нас не представлял, какими бы людьми могли быть наши любимые герои? Марко Бернард из Лос-Анджелеса воплотил свои фантазии в креативных рисунках. Увидеть их можно на его странице в инстаграме.
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Именно во время карантина, когда он насмотрелся сериала Beastars на Netflix и TaleSpin на Disney. у него возникла такая идея, рассказал он boredpanda. Оно и не удивительно, ведь в обоих мультсериалах животные выступают достаточно антропоморфными, с человеческими качествами и в костюмах. Он рассказал о своем проект в соцсетях и аудитория его поддержала.
Я представлял, что эти персонажи существуют в современном обществе с увлечениями и профессиям XXI века. Я также поставил в драматическую обстановку – мир, пронизанный преступлениями и обманом, – рассказывает художник
Симба/ Изображение mastermindsconnect
Зира и Шанзи/ Изображение mastermindsconnect
Симба и Нала/ Изображение mastermindsconnect
Тимон и Пумба/ Изображение mastermindsconnect
"Красавица и Чудовище"
Чудовище/ Изображение mastermindsconnect
"Балто"
Балто и Дженна/ Изображение mastermindsconnec
"101 далматинец"
Пердитта/ Изображение mastermindsconnect
"Лис и пес"
Копер/ Изображение mastermindsconnect
"Братец медвежонок"
Кинай и Кода/ Изображение mastermindsconnect
"Гуф и его команда"
Макс Гуф/ Изображение mastermindsconnect
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