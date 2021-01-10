Чем только люди не занимаются на карантине! Вот американский художник настолько увлекся просмотром Netflix, что решил нарисовать героев "Короля Льва", "Бэмби" и других мультфильмов настоящими людьми – получились очень харизматичные персонажи в стильных костюмах и аксессуарах.

Кто из нас не представлял, какими бы людьми могли быть наши любимые герои? Марко Бернард из Лос-Анджелеса воплотил свои фантазии в креативных рисунках. Увидеть их можно на его странице в инстаграме.

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Именно во время карантина, когда он насмотрелся сериала Beastars на Netflix и TaleSpin на Disney. у него возникла такая идея, рассказал он boredpanda. Оно и не удивительно, ведь в обоих мультсериалах животные выступают достаточно антропоморфными, с человеческими качествами и в костюмах. Он рассказал о своем проект в соцсетях и аудитория его поддержала.

Я представлял, что эти персонажи существуют в современном обществе с увлечениями и профессиям XXI века. Я также поставил в драматическую обстановку – мир, пронизанный преступлениями и обманом, – рассказывает художник

"Король лев"

Симба/ Изображение mastermindsconnect

Зира и Шанзи/ Изображение mastermindsconnect

Симба и Нала/ Изображение mastermindsconnect

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Тимон и Пумба/ Изображение mastermindsconnect

"Красавица и Чудовище"

Чудовище/ Изображение mastermindsconnect

"Балто"

Балто и Дженна/ Изображение mastermindsconnec

"101 далматинец"

Пердитта/ Изображение mastermindsconnect

"Лис и пес"

Копер/ Изображение mastermindsconnect

"Братец медвежонок"

Кинай и Кода/ Изображение mastermindsconnect

"Гуф и его команда"

Макс Гуф/ Изображение mastermindsconnect