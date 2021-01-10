Чим тільки люди не займаються на карантині! Ось американський художник настільки захопився переглядом Netflix, що вирішив намалювати героїв "Короля Льва", "Бембі" та інших мультфільмів справжнісінькими людьми – вийшли дуже харизматичні персонажі у стильних костюмах та аксесуарах.

Хто з нас не уявляв, якими б людьми могли бути наші улюблені герої? Марко Бернард з Лос-Анджелеса втілив свої фантазії у креативних малюнках. Побачити їх можна на його сторінці в інстаграмі.

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Саме під час карантину, коли він надивився серіалу Beastars на Netflix та TaleSpin на Disney у нього виникла така ідея, розповів він boredpanda. Воно й не дивно, адже в обох мультсеріалах тварини виступають досить антропоморфними, з людськими якостями та в костюмах. Він розповів про свій проєкт у соцмережах і аудиторія його підтримала.

Я уявляв, що ці персонажі існують у сучасному суспільстві із захопленнями та професіями XXI століття. Я також поставив їх у драматичну обстановку – світ, пронизаний злочинами та обманом, – розповідає художник

"Король Лев"

Сімба/ Зображення mastermindsconnect

Зіра і Шанзі/ Зображення mastermindsconnect

Сімба і Нала/ Зображення mastermindsconnect

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Тімон і Пумба/ Зображення mastermindsconnect

"Красуня і чудовисько"

Чудовисько/ Зображення mastermindsconnect

"Балто"

Балто і Дженна/ Зображення mastermindsconnect

"101 далматинець"

Пердіта/ Зображення mastermindsconnect

"Лис і пес"

Копер/ Зображення mastermindsconnect

"Братик ведмедик"

Кінай і Кода/ Зображення mastermindsconnect

"Гуф і його команда"

Макс Гуф/ Зображення mastermindsconnect