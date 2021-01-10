Герої улюблених мульфільмів стали людьми: 10 фото, на яких художник оживляє мультперсонажів
Чим тільки люди не займаються на карантині! Ось американський художник настільки захопився переглядом Netflix, що вирішив намалювати героїв "Короля Льва", "Бембі" та інших мультфільмів справжнісінькими людьми – вийшли дуже харизматичні персонажі у стильних костюмах та аксесуарах.
Хто з нас не уявляв, якими б людьми могли бути наші улюблені герої? Марко Бернард з Лос-Анджелеса втілив свої фантазії у креативних малюнках. Побачити їх можна на його сторінці в інстаграмі.
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Саме під час карантину, коли він надивився серіалу Beastars на Netflix та TaleSpin на Disney у нього виникла така ідея, розповів він boredpanda. Воно й не дивно, адже в обох мультсеріалах тварини виступають досить антропоморфними, з людськими якостями та в костюмах. Він розповів про свій проєкт у соцмережах і аудиторія його підтримала.
Я уявляв, що ці персонажі існують у сучасному суспільстві із захопленнями та професіями XXI століття. Я також поставив їх у драматичну обстановку – світ, пронизаний злочинами та обманом, – розповідає художник
"Король Лев"
Сімба/ Зображення mastermindsconnect
Зіра і Шанзі/ Зображення mastermindsconnect
Сімба і Нала/ Зображення mastermindsconnect
Тімон і Пумба/ Зображення mastermindsconnect
"Красуня і чудовисько"
Чудовисько/ Зображення mastermindsconnect
"Балто"
Балто і Дженна/ Зображення mastermindsconnect
"101 далматинець"
Пердіта/ Зображення mastermindsconnect
"Лис і пес"
Копер/ Зображення mastermindsconnect
"Братик ведмедик"
Кінай і Кода/ Зображення mastermindsconnect
"Гуф і його команда"
Макс Гуф/ Зображення mastermindsconnect
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