50 прикладів крутої реклами від справжніх геніїв: неймовірні фото
Автори цих шедеврів перемогли б на Нобелівській премії із креативу, якби така існувала. Вони втілили неймовірні ідеї, до яких ніхто раніше не додумався.
Підбірку фантастичної реклами на білбордах з усього світу оприлюднило видання boredpanda. Life 24 покаже вам найцікавіші варіанти, які справді надихають.
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