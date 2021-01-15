Если вы любите читать красивые цитаты в Фейсбуке или Инстаграме, то знайте – скорее всего, их еще давно сформулировали древние философы. Они только на первый взгляд кажутся странными бородатыми дядями, которые постоянно рассказывали о непонятных вещах. На самом деле все по-другому: ценная мудрость обычно очень проста. А философы – талантливые гении, которые смогли ее понять и принести в мир.

Life 24 подготовил для вас 8 советов известных мировых философов, которыми пользовались люди на протяжении веков. Они помогут улучшить собственную жизнь.

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Просто начните

"Путь в тысячу ли начинается с первого шага", – Лао-цзы (древнекитайский философ V века до нашей эры)

Как все просто и как все гениально. Любое большое дело или достижения имеет один важный этап – первый шаг. Его всегда трудно сделать: мы переживаем; боимся, что ничего не получится. Но нужно отбросить эти страхи и просто начать.

Сделайте первый шаг к большим достижениям / Фото Pixabay

Если перед вами возникла фантастически сложная задача – разбейте ее на несколько маленьких пунктов. Шаг за шагом вы их выполните. Так значительно легче.​

Не беритесь за все сразу

"Остерегайся бесплодия суетной жизни", – Сократ (древнегреческий философ IV-V веков до нашей эры)

В сутках всего лишь 24 часа. Мы не можем успеть сделать все вещи, которые нас просят. Если браться за несколько задач сразу, есть риск не только ничего не успеть, но и просто дойти до эмоционального выгорания.

Значительно лучше сосредоточиться на важнейших задачах. А затем уже выполнять второстепенные. Не занимайтесь многозадачностью – качество всегда превышает количество.​

Найдите себя в жизни

"Есть люди, которые живут без всякой цели, проходят в мире, точно как былинка в реке: они не идут, их несет", – Сенека (древнеримский философ-стоик I века).

Один из основных вопросов, который нужно регулярно задавать себе: "Для чего я живу?». Вполне нормально, если вы не сможете сразу на это ответить. Ищите. Даже самые длинные поиски всегда приводят к результату. Какой он будет – решать только вам.

Найдите себя в жизни / Фото Pixabay

Ставьте цели, добивайтесь их и покоряет новые вершины. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – есть риск серьезно "обжечься".

Перестаньте себя жалеть

"Самый позорный вид малодушия – это жалость к самому себе", – Марк Аврелий (римский император, философ II века)

Да, мы все иногда на это страдаем. Опускаем руки через неприятные ситуации и не можем понять, что делать дальше. Такой момент нужно пережить и двигаться дальше. Никогда не зацикливайтесь на негативе, который будет мешать нормально жить. Вы сделаете хуже только себе.​

Контролируйте свои привычки

"Владей страстями, иначе страсти овладеют тобой", – Эпиктет (древнегреческий философ-стоик I-II века)

Контролируйте свои привычки / Фото Pixabay

Бокал вина – беспроигрышный вариант для красивого вечера. Но помните: алкоголь будет значительно приятнее, если его потреблять умеренно. То же самое и с другими вредными привычками и занятиями.

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Мотивируйте себя

"Когда ты вдохновился большой целью или необычным замыслом, твои мысли разбивают узы", – Патанджали (индийский философ II века до нашей эры)

Если вам не хочется чего-то делать, напомните себе, почему взялись за это занятие. После работы нет желания пойти в зал? Вспомните вашу мечту о красивом теле.

Такой принцип можно применить к любому занятию, которое лень выполнять.

Любите то, что делаете

"Удовольствие от работы ведет к совершенству результатов", – Аристотель (древнегреческий философ IV века до нашей эры)

Все очень просто. Горите своим делом – и результат будет поистине фантастическим. Если не чувствуйте этого огонька – попробуйте его найти. Возможно на другой работе?

Любите дело, которым занимаетесь / Фото Pixabay

Не спешите

"Спешка в любом деле приводит к ошибкам", – Геродот (древнегреческий историк V века до нашей эры)

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Гениальнее и не скажешь. Не откладывайте дела – выполняйте их вовремя. Так вы избежите лишних ошибок и ненужных проблем. Запланируйте все задачи, которые нужно выполнить, и выделите немного больше времени, чем нужно. Это поможет увидеть и исправить потенциальные ошибки.