Иметь настоящего друга –это невероятное счастье, ведь дружба дарит радость общения с теми, кто всегда поддержит и разделит с нами важнейшие моменты жизни. Ловите подборку лучших высказываний о дружбе и обязательно поделитесь ими с друзьями.

Life24 приготовили для вас лучшие цитаты о дружбе. Узнайте, что думают об истинных дружеских отношения известные личности.

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Смешные цитати о дружбе

Друг – это близкий человек, с которым переживаешь наиболее курьезные ситуации, что доказывает наша подборка смешных цитат:

Друзья – это такие люди, у которых не спрашиваешь разрешения выложить неудачные фото.

В жизни главное – иметь рядом людей, у которых тараканы того же вида, что и ваши.

На настоящего друга всегда можно положиться, хотя он и не матрас.

Дружба – это когда опаздываешь на час, зная, что никто не будет обижаться, и видишь, что никого еще нет.

Счастье – это найти такого же сумасшедшего друга, как ты.

З ким дуркувати, як не з найкращими друзями?/ Фото Unsplash

Друзья – это когда ты не успел раздеться, а они уже у твоего холодильника.

Встреча с друзьями – это превращение на тех людей, от которых родители говорили держаться подальше.

Справжні друзі дурницями займатись не будуть. Без тебе.

Действительно правильная борьба с депрессией, это когда друзья обеспечивают оружием.

Лучше любого психолога справится настоящий друг, ведь он не только выслушает и посоветует, но и взбучку устроит.

Цитаты известных людей о дружбе

Настоящая мудрость в словах известных людей / Фото livingatthelandings

Дружба воспевается в песнях, о ней пишут произведения, поэзию, а известные люди увековечивали ее в своих высказываниях:

У несчастных нет друзей.

Драйден

Никакое общение между людьми не имеет ценности без дружбы.

Сократ

Первым условием дружбы является доверие.

Жан де Лабрюйер

Жизнь – ничто без настоящей дружбы.

Цицерон

Настоящие друзья – это надежное прибежище во время бедности и других жизненных несчастий.

Аристотель

Никаких расчетов и соображений нет в дружбе, кроме нее самой.

Монтень

Настоящая дружба не имеет границ / Фото assets.markallengroup

Лучшее, что у тебя может быть, – это друг, и это лучшее, чем можешь быть ты.

Дуглас Пейджест

Никто не пожелает себе жизни без друзей, ведь дружба – самое необходимое для жизни среди всех благ.

Аристотель

Время процветания становится прекраснее благодаря дружбе, а время горя – легче, если разделить его с другом.

Цицерон

Дружба усиливает радость и ослабляет неприятности.

Ф. Бэкон

Дружба – это равенство.

Пифагор

Те выгоды, которые друзья рассчитывают получить друг от друга, являются основой дружеского расположения. Без этих выгод дружба перестанет существовать.

Гольбах

Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим.

Демокрит

Друзья – одна душа в двух телах.

Аристотель

Якщо ви маєте гарних друзів – вам дуже пощастило/ Фото Pexels

Не стоит судить человека по его друзьям. У Иуды они были безупречны.

Поль Верлен

В тот момент, когда я понял, что не найду человека, похожего на меня, я просто перестал искать дружбу.

Курт Кобейн

Наибольшая удача в жизни – найти лучшего друга.

Сесилия Ахерн

Тот имеет много хороших друзей, кто сам хороший друг.

Никколо Макиавелли

Дружба увеличивает радость и уменьшает грусть.

Генри Джордж Бон

Сделать слишком много для преданного друга невозможно.

Генрик Ибсен

Дружба появляется в жизни всех людей, но для того, чтобы ее сохранить, порой приходится терпеть и обиды.

Цицерон

Остается без друзей тот, кто хочет иметь друга без недостатков.

Биас

Друг всем – ничей друг.

Аристотель

Настоящих друзей много не бывает/ Фото elephantjournal

Что такое друг? Выбранный нами родственник.

Гельвеций

Я не нуждаюсь в друге, который, во всем со мной соглашаясь, меняет со мной взгляды, кивая головой, ведь тень то же самое делает лучше.

Плутарх

Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения.

А. де Сент-Экзюпери

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Не каждый друг является хорошим советником, но и не каждый, кто дает хороший совет, является хорошим другом.

Ибн Хазм

Не забывай, ты всегда отвечаешь за тех, кого приручил.

А. де Сент-Экзюпери

Настоящая дружба – на всю жизнь /Фото Unsplash

Не взаимной может быть любовь, но дружба – никогда.

Януш Вишневский

Не так трудно умереть за друга, как найти друга, который был бы достоин того, чтобы за него умереть.

Эдвард Бульвер-Литтон

Друзья начинают разбегаться тогда, когда состояние уменьшается.

Плавт

Ваши друзья должны верить, что вы с ними являетесь абсолютно искренними; но ваша дружба требует, чтобы вы не были с ними абсолютно искренними.

Миньон Маклафлин

Я убежден, что на свете не осталось бы и четырех искренних друзей, если бы каждому стало известно все, что о нем говорят ближние.

Блез Паскаль

Чтобы не огорчать своих друзей, благородный человек должен иметь хотя бы несколько недостатков.

Бенджамин Франклин

Настоящие друзья всегда поддержат/ Фото additudemag

Прежде чем полюбить своих врагов, попробуйте хотя бы немного лучше относиться к своим друзьям.

Эдгар Уотсон Хоу

Друзья узнают, кто ты, когда ты поднимаешься. Ты узнаешь, кто твои друзья, когда ты падаешь.

Майк Тайсон

Друзей себе выбирай тщательнее, а враги выберут тебя сами.

Роберт Линн Асприн

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Цитати о дружбе из книг и фильмов

Друзья как очки: сначала придают тебе умный вид, потом утомляют. К счастью, иногда попадаются действительно крутые очки.

"Влюбись в меня, если осмелишься | Jeux d'enfants"

Знакомые появляются и исчезают, а настоящие друзья – это навсегда. Потому что даже тогда, когда ты не знаешь, куда идешь, они помогают осознать, что ты идешь туда не один.

"Сплетница | Gossip Girl"

Нужно большое мужество, чтобы противостоять врагам, но намного большее, чтобы противостоять друзьям.

Из книги "Гарри Поттер и философский камень"

С настоящими друзьями все возможно / Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Дружба является двусторонним процессом.

Из сериала "Хороший врач"

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.

Из книги "Дон Кихот"

Наибольший показатель дружбы – это то, что друзья придерживаются обещаний.

Из сериала "Долина волков"

Хорошо, если дружба начинается со смеха, и лучше всего, если она им и заканчивается.

Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея"