Цитаты о дружбе со смыслом: лучшие высказывания и афоризмы о дружбе
Иметь настоящего друга –это невероятное счастье, ведь дружба дарит радость общения с теми, кто всегда поддержит и разделит с нами важнейшие моменты жизни. Ловите подборку лучших высказываний о дружбе и обязательно поделитесь ими с друзьями.
Life24 приготовили для вас лучшие цитаты о дружбе. Узнайте, что думают об истинных дружеских отношения известные личности.
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Смешные цитати о дружбе
Друг – это близкий человек, с которым переживаешь наиболее курьезные ситуации, что доказывает наша подборка смешных цитат:
Друзья – это такие люди, у которых не спрашиваешь разрешения выложить неудачные фото.
В жизни главное – иметь рядом людей, у которых тараканы того же вида, что и ваши.
На настоящего друга всегда можно положиться, хотя он и не матрас.
Дружба – это когда опаздываешь на час, зная, что никто не будет обижаться, и видишь, что никого еще нет.
Счастье – это найти такого же сумасшедшего друга, как ты.
З ким дуркувати, як не з найкращими друзями?/ Фото Unsplash
Друзья – это когда ты не успел раздеться, а они уже у твоего холодильника.
Встреча с друзьями – это превращение на тех людей, от которых родители говорили держаться подальше.
Справжні друзі дурницями займатись не будуть. Без тебе.
Действительно правильная борьба с депрессией, это когда друзья обеспечивают оружием.
Лучше любого психолога справится настоящий друг, ведь он не только выслушает и посоветует, но и взбучку устроит.
Цитаты известных людей о дружбе
Настоящая мудрость в словах известных людей / Фото livingatthelandings
Дружба воспевается в песнях, о ней пишут произведения, поэзию, а известные люди увековечивали ее в своих высказываниях:
У несчастных нет друзей.
Драйден
Никакое общение между людьми не имеет ценности без дружбы.
Сократ
Первым условием дружбы является доверие.
Жан де Лабрюйер
Жизнь – ничто без настоящей дружбы.
Цицерон
Настоящие друзья – это надежное прибежище во время бедности и других жизненных несчастий.
Аристотель
Никаких расчетов и соображений нет в дружбе, кроме нее самой.
Монтень
Настоящая дружба не имеет границ / Фото assets.markallengroup
Лучшее, что у тебя может быть, – это друг, и это лучшее, чем можешь быть ты.
Дуглас Пейджест
Никто не пожелает себе жизни без друзей, ведь дружба – самое необходимое для жизни среди всех благ.
Аристотель
Время процветания становится прекраснее благодаря дружбе, а время горя – легче, если разделить его с другом.
Цицерон
Дружба усиливает радость и ослабляет неприятности.
Ф. Бэкон
Дружба – это равенство.
Пифагор
Те выгоды, которые друзья рассчитывают получить друг от друга, являются основой дружеского расположения. Без этих выгод дружба перестанет существовать.
Гольбах
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим.
Демокрит
Друзья – одна душа в двух телах.
Аристотель
Якщо ви маєте гарних друзів – вам дуже пощастило/ Фото Pexels
Не стоит судить человека по его друзьям. У Иуды они были безупречны.
Поль Верлен
В тот момент, когда я понял, что не найду человека, похожего на меня, я просто перестал искать дружбу.
Курт Кобейн
Наибольшая удача в жизни – найти лучшего друга.
Сесилия Ахерн
Тот имеет много хороших друзей, кто сам хороший друг.
Никколо Макиавелли
Дружба увеличивает радость и уменьшает грусть.
Генри Джордж Бон
Сделать слишком много для преданного друга невозможно.
Генрик Ибсен
Дружба появляется в жизни всех людей, но для того, чтобы ее сохранить, порой приходится терпеть и обиды.
Цицерон
Остается без друзей тот, кто хочет иметь друга без недостатков.
Биас
Друг всем – ничей друг.
Аристотель
Настоящих друзей много не бывает/ Фото elephantjournal
Что такое друг? Выбранный нами родственник.
Гельвеций
Я не нуждаюсь в друге, который, во всем со мной соглашаясь, меняет со мной взгляды, кивая головой, ведь тень то же самое делает лучше.
Плутарх
Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения.
А. де Сент-Экзюпери
Не каждый друг является хорошим советником, но и не каждый, кто дает хороший совет, является хорошим другом.
Ибн Хазм
Не забывай, ты всегда отвечаешь за тех, кого приручил.
А. де Сент-Экзюпери
Настоящая дружба – на всю жизнь /Фото Unsplash
Не взаимной может быть любовь, но дружба – никогда.
Януш Вишневский
Не так трудно умереть за друга, как найти друга, который был бы достоин того, чтобы за него умереть.
Эдвард Бульвер-Литтон
Друзья начинают разбегаться тогда, когда состояние уменьшается.
Плавт
Ваши друзья должны верить, что вы с ними являетесь абсолютно искренними; но ваша дружба требует, чтобы вы не были с ними абсолютно искренними.
Миньон Маклафлин
Я убежден, что на свете не осталось бы и четырех искренних друзей, если бы каждому стало известно все, что о нем говорят ближние.
Блез Паскаль
Чтобы не огорчать своих друзей, благородный человек должен иметь хотя бы несколько недостатков.
Бенджамин Франклин
Настоящие друзья всегда поддержат/ Фото additudemag
Прежде чем полюбить своих врагов, попробуйте хотя бы немного лучше относиться к своим друзьям.
Эдгар Уотсон Хоу
Друзья узнают, кто ты, когда ты поднимаешься. Ты узнаешь, кто твои друзья, когда ты падаешь.
Майк Тайсон
Друзей себе выбирай тщательнее, а враги выберут тебя сами.
Роберт Линн Асприн
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Цитати о дружбе из книг и фильмов
Друзья как очки: сначала придают тебе умный вид, потом утомляют. К счастью, иногда попадаются действительно крутые очки.
"Влюбись в меня, если осмелишься | Jeux d'enfants"
Знакомые появляются и исчезают, а настоящие друзья – это навсегда. Потому что даже тогда, когда ты не знаешь, куда идешь, они помогают осознать, что ты идешь туда не один.
"Сплетница | Gossip Girl"
Нужно большое мужество, чтобы противостоять врагам, но намного большее, чтобы противостоять друзьям.
Из книги "Гарри Поттер и философский камень"
С настоящими друзьями все возможно / Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Дружба является двусторонним процессом.
Из сериала "Хороший врач"
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Из книги "Дон Кихот"
Наибольший показатель дружбы – это то, что друзья придерживаются обещаний.
Из сериала "Долина волков"
Хорошо, если дружба начинается со смеха, и лучше всего, если она им и заканчивается.
Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея"
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