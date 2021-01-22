Каждый раз, когда вы хотите сказать "прости", возьмите паузу на 2-3 секунды. Возможно, это совсем не та ситуация, где нужно просить прощения.

Конечно, не стоит становиться бунтарем или бунтаркой. Если вы сделали кому-то больно – лучше сразу извиниться. Но существуют ситуации, когда не нужно испытывать чувство вины. Life 24 расскажет вам о 5 вещах, за которые мы часто приносим извинения, ​​но делаем это совершенно напрасно.

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За что не нужно просить прощения

За то, что вы больше думаете о себе

Кто-то назовет это эгоизмом. Кто-то – значительной зацикленностью на себе. Но стоп. Мы не можем думать только о других людях. Иногда нужно принимать решения, учитывая только собственные нужды. Жизнь одна. Поэтому в нем не должно быть места тем людям или ситуациям, которые нам не нравятся. За что тут извиняться?

Больше думать о себе – это нормально / Фото Pixabay

За то, что вы строите собственные планы

Не позволяйте чужим людям лезть в ваши дела. Это очевидно, но только вы можете решать, как распоряжаться временем и ресурсами. Поэтому ни в коем случае не извиняйтесь, если ваши планы различаются с планам других людей. У вас своя жизнь. В них – своя.

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Если ваши планы не совпадают с планами остальных – не извиняйтесь / Фото Pixabay

За то, что говорите "нет"

Мы не обязаны выполнять любые просьбы. Если вы ничего не обещали заранее или это не входит в ваши обязанности, то почему нужно извиняться? Всегда можно корректно отказаться и не чувствовать вину.



Но стоит помнить еще одно. Если вы отказались помочь человеку, то очень вероятно, что в будущем он скажет "нет" на вашу просьбу.

Учитесь говорить "нет" / Фото Pixabay​

За то, что вы можете потратить деньги на себя

Вполне нормально, если вы потратите часть зарплаты на собственные прихоти. Хотите пошиковать в ресторане – идите. Хотите приобрести новое платье – покупайте. Хотите развлечься в клубе - айда. Вы имеете право хорошо отдохнуть и набраться новых сил даже таким способом. Здесь не за что извиняться перед собой или родными.​

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Это не касается ситуаций, когда деньги должны пойти на семейные нужды, а взамен вы их просто "прогуляли". Действительно, так делать не надо.​

Тратить деньги на себя – это хорошо / Фото Pixabay

За то, что у вас свое мнение

Сколько людей – столько мнений. Это совершенно нормально, что ваши взгляды не совпадают с точкой зрения коллег, друзей или своих родных. Если при обсуждении вы не навязываете свое мнение, не кричите и агрессивно не ведете себя, то за что тут извиняться? Это ваши взгляды. И вы не должны чувствовать себя неудобно, если они отличаются.