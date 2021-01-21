Эти фильмы – бессмертная классика, которую мы полюбили за красивые и невероятные истории любви. Они завораживают, удивляют и убеждают, что она не имеет границ.

Побалуйте себя в свободное время: сохраните этот список и наслаждайтесь прекрасными фильмами о безумной любви, которые собрала для вас редакция Life 24.

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50 первых поцелуев (2004 год)

Прекрасная романтическая комедия / кадр из фильма​

Кто снимался: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор и другие.

О чем фильм. Молодой Генри сразу влюбляется в прекрасную Люси, которую неожиданно встретил на улице. Ему удается заинтересовать девушку – они проводят прекрасный совместный вечер. Парню кажется, что это любовь продлится вечно. Но есть одна проблема. Давным-давно девушка попала в автомобильную аварию, которая сильно повредила ее голову. Утром она не помнит ничего, что происходило вчера. Генри не собирается с этим мириться. Он готов влюблять Люси в себя каждый день.

Магия лунного света (2014)

Отличная драма для зимнего вечера / кадр из фильма

Кто снимался: Колин Ферт, Эмма Стоун и другие.

О чем фильм. Неожиданная история о талантливом иллюзионисте, который приезжает на Лазурный берег, чтобы разоблачить шарлатанку, которая вошла в доверие богатой семьи благодаря спиритическим сеансам. Мужчина пытается раскусить интересную аферистку, но постепенно попадает в ее сети. Девушка тоже дает слабину – она ​​влюбляется в иллюзиониста.

Красотка (1990 год)

Это просто класика / кадр из фильма

Кто снимался: Ричард Гир, Джулия Робертс и другие.

О чем фильм. Эдвард Льюис – одинокий бизнесмен, не имеющий проблем с деньгами. Однажды мужчина случайно знакомится с Вивиан на Голливудском бульваре, где зарождается интересная авантюра: он предлагает незнакомцы большие деньги за то, чтобы она сопровождала его на протяжении недели на светских мероприятиях. Этот шаг изменит жизнь обоих.

Дневник памяти (2004 год)

История всей жизни в одном фильме / кадр из фильма

Кто снимался: Рэйчел МакАдамс, Райан Гослинг, Джеймс Гарнер и другие.

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О чем фильм. Трогательная романтическая драма о любви, которая длилась всю жизнь. Она тревожит, заставляет смеяться, пускать слезы и наслаждаться всем, что происходит на экране. Вы поверите в каждое слово старого человека, который зачитывает эту историю женщине, сидящей рядом.

Укрощение строптивого (1980 год)

Хотите посмеяться – посмотрите этот фильм / кадр из фильма

Кто снимался: Адриано Челентано, Орнелла Мути и другие.

О чем фильм. Настоящая итальянская классика, которую полюбило уже не одно поколение. Городская девушка Лиза застряла в маленьком селе, где живет харизматичный фермер Элиа. Леди пытается покорить неукротимого главного героя. Но он еще той крепкий орешек. Безумная романтическая комедия, которую хочется разбирать на цитаты.

Привидение (1990 год)

Фильм, который вы точно не забудете / кадр из фильма

Кто снимался: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг и другие.

О чем фильм. Здесь переплетается жизнь и смерть. Сэм и Молли безумно влюблены друг в друга. Но ужасный вечер, казалось бы, навсегда меняет все. Грабитель смертельно ранит Сэма, который умер, но не покинул этот мир. Теперь он пытается связаться с Молли и защитить ее от опасностей, с которыми она столкнется.

Город ангелов (1998 год)

Невероятная история любви ангела и человека / кадр из фильма

Кто снимался: Николас Кейдж, Мег Райан и другие.

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О чем фильм. В мире могут случиться невероятные чудеса, в которые трудно поверить. В главную героиню этого фильма влюбляется настоящий ангел. Люди не могут их увидеть – они невидимы. Однако ангел Сет готов раскрыть себя перед женщиной, хотя это грозит ему потерей крыльев. Он не сомневается, ведь его пленила настоящее земная любовь.