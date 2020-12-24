Ви кожен рік у період новорічних свят передивляєтесь "Сам удома", "Гаррі Поттера" та "Іронію долі"? Прийшов час змінити традицію та подивитись щось незвичайне: не менш атмосферні фільми, які не спадають першими на думку при згадці про Новий рік.

Журналісти Life24 підібрали для вас 10 небанальних різдвяних фільмів, які точно не встигли вам ще набриднути. Влаштовуйтесь зручніше і нехай ці картини наповнять ваш будинок святковою атмосферою!

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Сім'янин (2000)

Тепла сімейна стрічка з Ніколасом Кейджем/ Кадр з фільму

Акторський склад: Ніколас Кейдж, Теа Леоні, Дон Чідл, Джеремі Півен, Сол Рубінек

Про що фільм: успішного бізнесмена цілком влаштовує його заможне холостяцьке життя. А що як однієї різдвяної ночі усі зміниться, і він прокинеться одруженим батьком, що живе у передмісті, їздить на зовсім не новому автомобілі та має середній дохід? Головному героя випала справжня можливість переосмислити своє життя, а вам – подивитись чудовий фантастичний фільм усією родиною.

Ноель (2004)

Драматичний, проте дуже атмосферний фільм/Кадр з фільму

Акторський склад: Сьюзен Сарандон, Пол Уокер, Пенелопа Крус, Алан Аркін, Маркус Томас

Про що фільм: коли жителі всього Нью-Йорку готуються до свята, поспішають купити подарунки усім рідним та завершити свої справи, у головних героїв є шанс змінити своє життя назавжди. Меланхолійний та атмосферний фільм про сподівання, розчарування – і ніякої банальної романтики, яка буває у мелодрамах.

Поганий Санта (2003)

Фільм про Санту у депресії, якому просто потрібна підтримка/Кадр з фільму

Акторський склад: Біллі Боб Торнтон, Тоні Кокс, Бретт Келлі, Лорен Грем, Лоурен Том

Про що фільм: Кіно для любителів поганих хлопців, адже саме таким тут постає головний герой. Цинічний крадій з алкогольною залежністю у костюмі Санта-Клаус, який вже давно розчарувався у житті. Він чекає Нового року тільки для того, щоб провернути чергову аферу зі своїм партнером. Проте, коли у його житті з'являється дивакуватий хлопчак, який у нього повірив, "поганий" Санта починає творити справжні дива!

Нова різдвяна казка (1988)

Нестандартна екранізація "Різдвяної історії"/ Кадр з фільму

Акторський склад: Білл Мюррей, Карен Аллен, Джон Форсайт, Джон Гловер, Боб Голдтуейт

Про що фільм: трохи дивакуватий, проте такий добрий старий фільм з Біллом Мюрреєм. Це сатирична варіація "Різдвяної історії" Чарлза Діккенса, яка не втрачає актуальності вже понад 30 років.

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Самозакоханий бізнесмен у своєму житті зробив немало поганих вчинків. Ось і зараз він звільнив працівника напередодні Різдва, за що вищі сили вирішили його покарати і послали до нього трьох духів минулого, теперішнього і майбутнього...

Залягти на дно в Брюгге (2008)

Чорна комедія про своєрідну різдвяну відпустку двох найманих вбивць/ Кадр з фільму