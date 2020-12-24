Вы каждый год в период новогодних праздников пересматриваете "Один дома", "Гарри Поттера" и "Иронию судьбы"? Пришло время изменить традицию и посмотреть что-то необычное: не менее атмосферные фильмы, которые не приходят первыми на ум при упоминании Нового года.

Журналисты Life24 подобрали для вас 10 небанальных рождественских фильмов, которые точно не успели вам еще надоесть. Устраивайтесь поудобнее и пусть эти картины наполнят ваш дом праздничной атмосферой!

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Семьянин (2000)

Теплая семейная лента с Николасом Кейджем / Кадр из фильма

Актерский состав: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл, Джереми Пивен, Сол Рубинек

О чем фильм: успешного бизнесмена вполне устраивает его богатая холостяцкая жизнь. А что если в одну рождественскую ночь все изменится, и он проснется женатым отцом, который живет в пригороде, ездит на отнюдь не новом автомобиле и имеет средний доход? Главному герою выпала настоящая возможность переосмыслить свою жизнь, а вам – посмотреть замечательный фантастический фильм всей семьей.

Ноэль (2004)

Драматический, но очень атмосферный фильм / Кадр из фильма

Актерский состав: Сьюзен Сарандон, Пол Уокер, Пенелопа Крус, Алан Аркин, Маркус Томас

О чем фильм: когда жители всего Нью-Йорке готовятся к празднику, спешат купить подарки родным и завершить свои дела, у главных героев есть шанс изменить свою жизнь навсегда. Меланхолический и атмосферный фильм о надежде, разочаровании – и никакой банальной романтики, которая бывает в мелодрамах.

Плохой Санта (2003)

Фильм про Санту в депрессии, которому просто нужна поддержка / Кадр из фильма

Актерский состав: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм, Лоурен Том

О чем фильм: кино для любителей плохих парней, ведь именно таким тут является главный герой. Циничный вор с алкогольной зависимостью в костюме Санта-Клауса, который уже давно разочаровался в жизни. Он ждет Нового года только для того, чтобы провернуть очередную аферу со своим партнером. Однако, когда в его жизни появляется странный мальчик, который в него поверил, "плохой" Санта начинает творить настоящие чудеса!

Новая рождественская сказка (1988)

Нестандартная экранизация "Рождественской истории" / Кадр из фильма

Актерский состав: Билл Мюррей, Карен Аллен, Джон Форсайт, Джон Гловер, Боб Голдтуэйт

О чем фильм: немного странный, но такой добрый старый фильм с Биллом Мюрреем. Это сатирическая вариация "Рождественской истории" Чарльза Диккенса, не теряет актуальности уже более 30 лет.

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Самовлюбленный бизнесмен в своей жизни сделал немало плохих поступков. Вот и сейчас он уволил работника накануне Рождества, за что высшие силы решили его наказать и послали к нему трех духов прошлого, настоящего и будущего ...

Залечь на дно в Брюгге (2008)

Черная комедия о своеобразном рождественском отпуске двух наемных убийц / Кадр из фильма

Актерский состав: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс, Клемансо Поэзи

О чем фильм: история о двух наемных убийц, у которых все пошло не по плану, и им нужно пересидеть в городе Брюгге. Звучит как не лучший рождественский фильм? Не спешите так думать, ведь вся история завернута в предновогоднюю суету, а герои размышляют обо всем на свете: одиночестве, дружбе и новогоднем чуде.

Поменяться местами (1983)