Ці фільми – безсмертна класика, яку ми полюбили за красиві та неймовірні історії кохання. Вони зачаровують, дивують та переконують, що справжня любов не має меж.

Потіште себе у вільний час: збережіть цей список та насолоджуйтесь прекрасними фільмами про шалене кохання, які зібрала для вас редакція Life 24.

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50 перших поцілунків (2004 рік)

Прекрасна романтична комедія / кадр з фільму

Хто знімався: Адам Сендлер, Дрю Беррімор та інші.

Про що фільм. Молодий Генрі одразу закохується в прекрасну Люсі, яку несподівано зустрів на вулиці. Йому вдається зацікавити дівчину – вони проводять прекрасний спільний вечір. Хлопцю здається, що це кохання триватиме вічно. Але є одна проблема. Давним-давно дівчина потрапила в автомобільну аварію, яка сильно пошкодила її голову. Зранку вона не пам’ятає нічого, що відбувалося вчора. Генрі не збирається з цим миритися. Він готовий закохувати Люсі в себе кожного дня.

Магія місячного сяйва (2014 рік)

Чудова драма для зимового вечора / кадр з фільму

Хто знімався: Колін Ферт, Емма Стоун та інші.

Про що фільм. Несподівана історія про талановитого ілюзіоніста, який приїжджає до Лазурового берега, щоб викрити шарлатанку, яка увійшла в довіру багатої сім'ї завдяки спіритичним сеансам. Чоловік намагається розкусити цікаву аферистку, але поступово потрапляє в її тенета. Дівчина теж дає слабинку – вона закохується в ілюзіоніста.

Красуня (1990 рік)

Це просто класика / кадр з фільму

Хто знімався: Річард Гір, Джулія Робертс та інші.

Про що фільм. Едвард Льюїс – самотній бізнесмен, який не має проблем із грошима. Одного разу чоловік випадково знайомиться із Вівіан на Голлівудському бульварі, де зароджується цікава авантюра: він пропонує незнайомці великі гроші за те, щоб вона супроводжувала його упродовж тижня на світських заходах. Цей крок змінить життя обох.

Щоденник пам’яті (2004 рік)

Історія всього життя в одному фільм / кадр з стрічки

Хто знімався: Рейчел МакАдамс, Раян Гослінг, Джеймс Гарнер та інші.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Про що фільм. Зворушлива романтична драма про кохання, яке тривало ціле життя. Вона тривожить, змушує сміятися, пускати сльози і насолоджуватися усім, що відбувається на екрані. Ви повірите у кожне слово старенького чоловіка, який зачитує цю історію жінці, що сидить поруч.

Приборкання норовистого (1980 рік)

Хочете посміятися - гляньте цей фільм / кадр з стрічки

Хто знімався: Адріано Челентано, Орнелла Муті та інші.

Про що фільм. Справжня італійська класика, яку полюбило вже не одне покоління. Міська дівчина Ліза застрягла у маленькому селі, де живе харизматичний фермер Еліа. Леді намагається підкорити бунтарного головного героя. Але він ще той міцний горішок. Шалена романтична комедія, яку хочеться розбирати на цитати.

Привид (1990 рік)

Фільм, який ви точно не забудете / кадр з фільму

Хто знімався: Патрік Свейзі, Демі Мур, Вупі Голдберг та інші.

Про що фільм. Тут переплітається життя та смерть. Сем і Моллі шалено закохані один в одного. Але жахливий вечір, здавалося б, назавжди змінює усе. Грабіжник смертельно ранить Сема, який помер, але не покинув цей світ. Тепер він намагається зв’язатися із Моллі та захистити її від небезпек, що на неї чатують.

Місто янголів (1998 рік)

Неймовірна історія кохання янгола і людини / кадр з фільму

Хто знімався: Ніколас Кейдж, Мег Раян та інші.

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Про що фільм. У світі можуть трапитися неймовірні дива, в які важко повірити. В головну героїню цього фільму закохується справжній янгол. Люди не можуть їх побачити – вони невидимі. Проте ангел Сет готовий розкрити себе перед жінкою, хоч це загрожує йому втратою крил. Він не сумнівається, адже його полонило справжнє земне кохання.