Низька самооцінка – не вирок, від якого не "відмиєшся" ціле життя. Її цілком можливо побороти. Перед вами – 4 поради від відомого психолога та психіатра Фредеріка Фанже, які викинуть цю проблему із вашого життя.

Недостатня віра в себе буває різною. Автор виділяє три рівні, де вона може виникнути. Детальніше читайте далі на сайті 24 каналу.

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Фундамент – це та сама самооцінка (як ми ставимося до себе).

– це та сама самооцінка (як ми ставимося до себе). Середня частина – впевненість в собі (що ми можемо та вміємо).

– впевненість в собі (що ми можемо та вміємо). Верхівка – самоствердження (на що ми здатні).

Словом, хтось задоволений власними вміннями, але не поважає себе як людину. Або ж досягає значних успіхів і не вірить у перспективи. Комбінацій багато. Та вихід один – це "сміття" потрібно негайно викидати зі своєї голови. А на допомогу прийдуть поради від Фредеріка Фанже.

Забийте на невдачі – розвивайте те, що вже вдається

Зосередьтеся на речах, які у вас вдаються добре. Коли ви покращите свою майстерність в таких справах, то відчуєте необхідні позитивні емоції. Вони підвищать віру в себе і дозволять почуватися значно ліпше.

Зосередьтесь на тому, що у вас виходить добре / Фото Pixabay

Наприклад, ви чудово куховарите. Чому б тоді не спробувати здивувати близьких новою смачненькою стравою? Ви будете задоволені собою і з новими силами візьметеся підкорювати нові вершини.

Так, колись доведеться повертатися до справ, які не вдаються. Нічого страшного. Спробуйте на певний час "заморозити" сором та розчарування через невдачі. Кожен поганий результат робить нас кращими. Адже ми вчимося і розвиваємося на цьому. Дозвольте собі помилятися – це нормально.

Зверніться за допомогою до близьких людей

Візьміть листочок і поділіть його на два стовпчики. Тепер попросіть другу половинку або когось із рідних скласти список ваших сильних та слабких сторін.

Це здається дрібницею. Але дізнатися правду про ваші вміння – прекрасний спосіб боротися із невпевненістю в собі. Часто звичайний погляд збоку допомагає виявити ті таланти, про які ви навіть не здогадувалися.

Нехай близькі розкажуть про ваші сильні сторони / Фото Pixabay

Звісно, у списку будуть і слабкі сторони. Не потрібно цього боятися. Значно краще почути правду від близьких – вони завжди зроблять це акуратно і коректно. Та й як показує практика, людина з низькою самооцінкою має значно менше слабких сторін, ніж собі надумує.

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Оцініть своє життя

Тут знову згодиться листочок із двома стовпчиками. Але тепер ви сам собі суддя: потрібно записати, які моменти із повсякденного життя (у стосунках, на роботі, вдома, із друзями тощо) приносять вам впевненість, а які – дискомфорт. Опишіть кількома словами, чому саме ці речі викликають невпевненість.

Згадайте ситуації, в яких ви відчуваєте себе невпевнено / Фото Pixabay

Перечитайте обидва списки, щоб побачити всі ваші сильні та слабкі ситуації. Так значно легше побороти невпевненість, адже ви зрозумієте, коли вона з’являється. Тому знайдете спосіб, як її здолати.

Не ставте собі космічних цілей

Ви можете запланувати "мільйон" різних цілей на короткий період часу. А потім переживати, що нічого не вдалося досягнути. Так страждає самооцінка – здається, що ви нічого не вмієте. Стоп, в добі всього лиш 24 години. Не можна робити все й одразу.

Не плануйте одразу дуже багато цілей / Фото Pixabay

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Запишіть свої цілі у щоденник, визначте терміни і пріоритетність та рухайтеся вперед маленькими кроками. Поступово ви зможете пройти весь список. Виконані цілі – це ідеальна терапія, яка дозволить знову повірити в себе.