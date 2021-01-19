Цей комплекс вправ допоможе заснути вже за кілька хвилин. Вам не потрібно робити щось особливе. Головне – розслабитися фізично і ментально.

Цю техніку ще у часи Другої світової війни придумав американський військовий Бад Вінтер для місцевих льотчиків. Вона виявилася настільки успішною, що вже кілька десятиліть допомагає різним людям швидко заснути. Life 24 ознайомить вас із цим корисним методом.

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Розслабтеся фізично

Нижче – перелік із невеликих 7 пунктів, які допоможуть розслабити ваше тіло. Перший пункт ми адаптували, адже він стосувався льотчиків. Вони могли спати і на сидінні літака.

7 пунктів, які допоможуть швидко заснути / Unsplash

Що потрібно зробити:

Вмостіться на ліжко. Ляжте на спину (чи іншу зручну позу) та заплющте очі.

Ляжте на спину (чи іншу зручну позу) та заплющте очі. Дихайте повільно та глибоко. Відчуйте, як розслабляється шкіра голови: зморшки розгладжуються, щелепа привідкривається, губи стають легшими.

Відчуйте, як розслабляється шкіра голови: зморшки розгладжуються, щелепа привідкривається, губи стають легшими. Зверніть увагу на ваші очі. Нехай вони розслабляться. Дихайте в цей момент повільно.

Нехай вони розслабляться. Дихайте в цей момент повільно. Якнайнижче опустіть плечі. Це допоможе розслабитися м’язам шиї.

Це допоможе розслабитися м’язам шиї. Займіться грудною кліткою. Глибоко вдихніть та на кілька секунд затримайте повітря. Після цього видихніть і відпустіть усе напруження. Нехай вона повністю розслабиться.

Глибоко вдихніть та на кілька секунд затримайте повітря. Після цього видихніть і відпустіть усе напруження. Нехай вона повністю розслабиться. Прийшов час рук. Спробуйте максимально розслабити передпліччя, а потім перейти до пальців та кисті. Зробіть так, щоб ви практично їх не відчували. Те саме повторіть із лівою рукою. Пам’ятайте – увесь час потрібно дуже повільно дихати.

Спробуйте максимально розслабити передпліччя, а потім перейти до пальців та кисті. Зробіть так, щоб ви практично їх не відчували. Те саме повторіть із лівою рукою. Пам’ятайте – увесь час потрібно дуже повільно дихати. Ноги. Розслабте просто усе: стегно, ікри, щиколотки та ступні. Це дещо дивно, але спробуйте уявити, що там взагалі немає кісток. Ніби плоть просто існує сама по собі.

В цей момент ваше тіло буде абсолютно розслабленим. Продовжуйте глибоко дихати і повільно видихати.

Є ще один цікавий лайфхак. Якщо не можете одразу розслабити м’яз, то напружте його і відпустіть. Після цього ви відчуєте, як поступово зникає напруга.

Звільніть свою голову

Автор цього методу стверджував, що після повного фізичну релаксу потрібно зупинити весь вир думок, який "шумить" в голові. 10 секунд тиші – і ви спите.

Тепер потрібно зосередитися на думках / Unsplash

Зрозуміло – це не так легко зробити. Тому Вінтер придумав три варіанти, які допоможуть звільнити себе від думок.

Уявіть, що надворі чудова весняна пора. Ви спокійне лежите на дні човника та вглядаєтеся у прозоре небо. Навколо тиша – лише легенький вітерець її час від часу порушує. Зафіксуйте цю картинку в голові та більше не про що не думайте.

Другий варіант кардинально відрізняється від першого. Тепер ви лежите у величезному чорному гамаку, де навколо лише сама темнота. Атмосфера так і спонукає заснути.

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Третій варіант: упродовж 10 секунд повторюйте "не думай, не думай, не думай, не думай". Основне – "не пускати" в голову інші думки.

Вправа допомогла швидше заснути вже мільйонам людей / Unsplash

Цей метод виявився дуже ефективним серед льотчиків. 6 тижнів тренувань – і вже 96% пілотів, які освоювали цю техніку, навчилися засинати за 2 хвилини у будь-якому місці.

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Зрозуміло, що ці вправи досить універсальні. Ви можете уявити власну картинку, від якої захочете заснути і т.д. Головна суть – розслабити своє тіло та звільнити голову від думок. Тоді ви точно заснете швидко.