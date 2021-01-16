Це просто магія: американська стилістка фарбує волосся у кольори Всесвіту – фото
Усі знайомі з головним правилом світу – не можна використовувати магію поза Хогвартсом. Та американська стилістка Урсула Гофф забула про таку настанову – і ми їй дуже за це вдячні. Вона може відтворити на волоссі будь-яку річ із Всесвіту: від лави вулкану до північного сяйва.
Приклади своїх робіт жінка публікує в Інстаграмі. Life 24 відібрав для вас найцікавіші варіанти, від яких просто перехоплює подих.
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Перед тим як стати перукарем, Урсула закінчила художню школу. Це дозволяє їй відтворювати на волоссі кольорові схеми відомих картин, явищ природи тощо. Результати справді вражають.
Трояндове волосся
Фото Ursula Goff
Як можливо так точно відтворити кольори?
Фото Ursula Goff
Химерно і красиво
Фото Ursula Goff
Кольорова гамма "Поцілунку" Густава Клімта на волоссі
Фото Ursula Goff
Льодяне царство
Фото Ursula Goff
Імпресіонізм на волоссі
Фото Ursula Goff
"Народження Венери"
Фото Ursula Goff
Підводний світ
Фото Ursula Goff
Як вдало передані кольори!
Фото Ursula Goff
Оце так несподіванка – Юпітер
Фото Ursula Goff
Дивовижно, воно справді схоже на лаву
Фото Ursula Goff
Такий насичений колір
Фото Ursula Goff
Справжнє північне сяйво
Фото Ursula Goff
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Теплі кольори заходу сонця на волоссі
Фото Ursula Goff
Це вже просто фантастика!
Фото Ursula Goff
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