Усі знайомі з головним правилом світу – не можна використовувати магію поза Хогвартсом. Та американська стилістка Урсула Гофф забула про таку настанову – і ми їй дуже за це вдячні. Вона може відтворити на волоссі будь-яку річ із Всесвіту: від лави вулкану до північного сяйва.

Приклади своїх робіт жінка публікує в Інстаграмі. Life 24 відібрав для вас найцікавіші варіанти, від яких просто перехоплює подих.

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Перед тим як стати перукарем, Урсула закінчила художню школу. Це дозволяє їй відтворювати на волоссі кольорові схеми відомих картин, явищ природи тощо. Результати справді вражають.

Трояндове волосся

Фото Ursula Goff

Як можливо так точно відтворити кольори?

Фото Ursula Goff

Химерно і красиво

Фото Ursula Goff

Кольорова гамма "Поцілунку" Густава Клімта на волоссі

Фото Ursula Goff

Льодяне царство

Фото Ursula Goff

Імпресіонізм на волоссі

Фото Ursula Goff

"Народження Венери"

Фото Ursula Goff

Підводний світ

Фото Ursula Goff

Як вдало передані кольори!

Фото Ursula Goff

Оце так несподіванка – Юпітер

Фото Ursula Goff

Дивовижно, воно справді схоже на лаву

Фото Ursula Goff

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Такий насичений колір

Фото Ursula Goff

Справжнє північне сяйво

Фото Ursula Goff

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Теплі кольори заходу сонця на волоссі

Фото Ursula Goff

Це вже просто фантастика!

Фото Ursula Goff

Більше фото – в Інстаграмі талановитої стилістки.