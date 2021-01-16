Это просто магия: американский стилист красит волосы в цвета Вселенной – фото
Все знакомы с главным правилом мира – нельзя использовать магию вне Хогвартса. Но американский стилист Урсула Гофф забыла о такой установке – и мы ей очень за это благодарны. Она может нарисовать на волосах любую вещь из Вселенной: от извержения вулкана до северного сияния.
Примеры своих работ женщина публикует в Инстаграме. Life 24 отобрал для вас самые интересные варианты, от которых просто захватывает дух.
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Перед тем как стать парикмахером, женщина закончила художественную школу. Это позволяет ей воспроизводить на волосах цветные схемы известных картин, явлений природы и т.д. Результаты действительно впечатляют.
Волосы из роз
Фото Ursula Goff
Как возможно так точно воспроизвести цвета?
Фото Ursula Goff
Причудливо и красиво
Фото Ursula Goff
Цветовая гамма "Поцелуя" Густава Климта на волосах
Фото Ursula Goff
Ледяное царство
Фото Ursula Goff
Импрессионизм на волосах
Фото Ursula Goff
"Рождение Венеры"
Фото Ursula Goff
Подводный мир
Фото Ursula Goff
Как удачно переданы цвета!
Фото Ursula Goff
Вот так неожиданность – Юпитер
Фото Ursula Goff
Удивительно, они действительно похожие на лаву
Фото Ursula Goff
Такой насыщенный цвет
Фото Ursula Goff
Настоящее северное сияние
Фото Ursula Goff
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Теплые цвета заката на волосах
Фото Ursula Goff
Это уже просто фантастика!
Фото Ursula Goff
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