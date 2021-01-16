Все знакомы с главным правилом мира – нельзя использовать магию вне Хогвартса. Но американский стилист Урсула Гофф забыла о такой установке – и мы ей очень за это благодарны. Она может нарисовать на волосах любую вещь из Вселенной: от извержения вулкана до северного сияния.