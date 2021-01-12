Дівчина повторює образи зірок і доводить, що необов'язково бути худою, щоб виглядати стильно
Модель plus size Кейт Стуріно веде популярний блог в інстаграмі, де показує усім дівчатам, що розмір одягу не може стояти на заваді стилю та самовираженню. Сама вона носить 52 розмір, і це зовсім не заважає їй одягатись точнісінько як відомі зірки.
Американка Кейт Стуріно веде свій блог в інстаграмі, щоб жінки такої ж комплекції, як у неї, надихались та бачили на власні очі: стиль зовсім не залежить від ваги.
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На її сторінці в інстаграмі вже понад пів мільйона читачів, які з нетерпінням чекають на її нові фото під тегами #SuperSizeTheLook і #MakeMySize та новини зі світу моди.
Різ Візерспун/ Фото @katiesturino
Кейт Мідлтон/ Фото @katiesturino
Алессандро Амброзіо/ Фото @katiesturino
Вона підбирає одяг та аксесуари як на фото у відомих струнких зірок, а також – добирає точно такі ж пози, вираз обличчя та дуже схожі локації. У її колекції вже фото за мотивами образів таких зірок як: Кейт Мідлтон, Принцеса Діана, Тейлор Свіфт, Кеті Холмс, Різ Візерспун, Лілі Колінз, Кендалл Дженнер та багатьох інших.
Принцеса Діана/ Фото @katiesturino
Лілі Колінз/ Фото @katiesturino
Кеті Холмс/ Фото @katiesturino
Дівчина вважає, що для того, аби стильно виглядати, необов'язково знемагати від дієт та відкладати одяг та той самий час "коли я схудну". Важливо бути впевненою у собі і вже зараз носити те, що інші не наважуються одягнути.
Кендалл Дженнер/ Фото @katiesturino
Тейлор Свіфт/ Фото @katiesturino
Кетлін Девер/ Фото @katiesturino
Вона розповіла boredpanda, що також засмучується, якщо не може знайти потрібний їй розмір у магазині. Вона розуміє: якщо це важко для неї, відомої блогерки, то для звичайних жінок знайти красивий одяг великого розміру – майже нереальне завдання. Тому на своїй сторінці закликає виробників одягу звернути увагу на жінок різного зросту та фігури.
Джуліанн Гаф/ Фото @katiesturino
Гайді Клум/ Фото @katiesturino
Емма Чемберлен/ Фото @katiesturino
Зараз дівчина запустила свій подкаст під назвою BOOB SWEAT, де говорить на теми, які у суспільстві не прийнято піднімати: побачення після 30 років, розлучення та ботокс.
Керрі Вашингтон/ Фото @katiesturino
Яра Шахіді/ Фото @katiesturino
Габріель Юнон/ Фото @katiesturino
Сімона Байлс/ Фото @katiesturino
Тан Франс/ Фото @katiesturino
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