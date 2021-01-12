Модель plus size Кейт Стуріно веде популярний блог в інстаграмі, де показує усім дівчатам, що розмір одягу не може стояти на заваді стилю та самовираженню. Сама вона носить 52 розмір, і це зовсім не заважає їй одягатись точнісінько як відомі зірки.

Американка Кейт Стуріно веде свій блог в інстаграмі, щоб жінки такої ж комплекції, як у неї, надихались та бачили на власні очі: стиль зовсім не залежить від ваги.

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На її сторінці в інстаграмі вже понад пів мільйона читачів, які з нетерпінням чекають на її нові фото під тегами #SuperSizeTheLook і #MakeMySize та новини зі світу моди.

Різ Візерспун/ Фото @katiesturino

Кейт Мідлтон/ Фото @katiesturino

Алессандро Амброзіо/ Фото @katiesturino

Вона підбирає одяг та аксесуари як на фото у відомих струнких зірок, а також – добирає точно такі ж пози, вираз обличчя та дуже схожі локації. У її колекції вже фото за мотивами образів таких зірок як: Кейт Мідлтон, Принцеса Діана, Тейлор Свіфт, Кеті Холмс, Різ Візерспун, Лілі Колінз, Кендалл Дженнер та багатьох інших.

Принцеса Діана/ Фото @katiesturino

Лілі Колінз/ Фото @katiesturino

Кеті Холмс/ Фото @katiesturino

Дівчина вважає, що для того, аби стильно виглядати, необов'язково знемагати від дієт та відкладати одяг та той самий час "коли я схудну". Важливо бути впевненою у собі і вже зараз носити те, що інші не наважуються одягнути.

Кендалл Дженнер/ Фото @katiesturino

Тейлор Свіфт/ Фото @katiesturino

Кетлін Девер/ Фото @katiesturino

Вона розповіла boredpanda, що також засмучується, якщо не може знайти потрібний їй розмір у магазині. Вона розуміє: якщо це важко для неї, відомої блогерки, то для звичайних жінок знайти красивий одяг великого розміру – майже нереальне завдання. Тому на своїй сторінці закликає виробників одягу звернути увагу на жінок різного зросту та фігури.

Джуліанн Гаф/ Фото @katiesturino

Гайді Клум/ Фото @katiesturino

Емма Чемберлен/ Фото @katiesturino

Зараз дівчина запустила свій подкаст під назвою BOOB SWEAT, де говорить на теми, які у суспільстві не прийнято піднімати: побачення після 30 років, розлучення та ботокс.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Керрі Вашингтон/ Фото @katiesturino

Яра Шахіді/ Фото @katiesturino

Габріель Юнон/ Фото @katiesturino

Сімона Байлс/ Фото @katiesturino

Тан Франс/ Фото @katiesturino