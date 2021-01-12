Модель plus size Кейт Стурино ведет популярный блог в инстаграме, где показывает всем девушкам, что размер одежды не может быть помехой стиля и самовыражению. Сама она носит 52 размер, и это не мешает ей одеваться в точности как известные звезды.

Американка Кейт Стурино ведет свой блог в инстаграме, чтобы женщины такой же комплекции, как у нее, вдохновлялись и видели собственными глазами: стиль совершенно не зависит от веса.

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На ее странице в инстаграме уже более полумиллиона читателей, которые с нетерпением ждут ее новые фото под тегами #SuperSizeTheLook и #MakeMySize и новости из мира моды.

Риз Уизерспун/ Фото @katiesturino

Кейт Мидлтон/ Фото @katiesturino

Алессандро Амброзио/ Фото @katiesturino

Она подбирает одежду и аксессуары как на фото у известных стройных звезд, а также – подбирает точно такие же позы, выражение лица и очень похожие локации. В ее коллекции уже фото по мотивам образов таких звезд как Кейт Мидлтон, Принцесса Диана, Тейлор Свифт, Кэти Холмс, Риз Уизерспун, Лили Коллинз, Кендалл Дженнер и многих других.

Принцеса Диана/ Фото @katiesturino

Лили Колинз/ Фото @katiesturino

Кэти Холмс/ Фото @katiesturino

Девушка считает, что для того, чтобы стильно выглядеть, необязательно изнурять себя диетами и откладывать одежду на времена "когда я похудею". Важно быть уверенной в себе и уже сейчас носить то, что другие не решаются надеть.

Кендалл Дженнер/ Фото @katiesturino

Тейлор Свифт/ Фото @katiesturino

Кетлин Девер/ Фото @katiesturino

Она рассказала boredpanda, что тоже огорчается, если не может найти нужный ей размер в магазине. Она понимает: если это трудно для нее, известного блогера, то для обычных женщин найти красивую одежду большого размера – почти нереальная задача. Поэтому на своей странице призывает производителей одежды обратить внимание на женщин разного роста и фигуры.

Джулианн Гаф/ Фото @katiesturino

Хайди Клум/ Фото @katiesturino

Эмма Чемберлен/ Фото @katiesturino

Сейчас девушка запустила свой подкаст под названием BOOB SWEAT, где говорит на темы, которые в обществе не принято поднимать: свидания после 30 лет, развод и ботокс.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Керри Вашингтон/ Фото @katiesturino

Яра Шахиди/ Фото @katiesturino

Габриэль Юнон/ Фото @katiesturino

Симона Байлс/ Фото @katiesturino

Тан Франс/ Фото @katiesturino