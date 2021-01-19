Этот комплекс упражнений поможет уснуть уже через несколько минут. Вам не нужно делать что-то особенное. Главное – расслабиться физически и ментально.

Эту технику еще во времена Второй мировой войны придумал американский военный Бад Винтер для местных летчиков. Она оказалась настолько успешной, что уже несколько десятилетий помогает разным людям быстро заснуть. Life 24 ознакомит вас с этим полезным методом.

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Расслабьтесь физически

Ниже – перечень из небольших 7 пунктов, которые помогут расслабить ваше тело. Первый пункт мы адаптировали, ведь он касался летчиков. Они могли спать и на сиденье самолета.

7 пунктов, которые помогут быстро заснуть / Unsplash

Что нужно сделать:

Располагайтесь на кровати. Лягте на спину (или в другую удобную позу) и закройте глаза.

Лягте на спину (или в другую удобную позу) и закройте глаза. Дышите медленно и глубоко. Почувствуйте, как расслабляется кожа головы: морщины разглаживаются, челюсть приоткрывается, губы становятся легче.

Почувствуйте, как расслабляется кожа головы: морщины разглаживаются, челюсть приоткрывается, губы становятся легче. Обратите внимание на ваши глаза. Пусть они расслабятся. Дышите в этот момент медленно.

Пусть они расслабятся. Дышите в этот момент медленно. Как можно ниже опустите плечи. Это поможет расслабиться мышцам шеи.

Это поможет расслабиться мышцам шеи. Займитесь грудной клеткой. Глубоко вдохните и на несколько секунд задержите воздух. После этого выдохните и отпустите все напряжение. Пусть она полностью расслабится.

Глубоко вдохните и на несколько секунд задержите воздух. После этого выдохните и отпустите все напряжение. Пусть она полностью расслабится. Пришло время рук. Попробуйте максимально расслабить предплечья, а затем перейти к пальцам и кисти. Сделайте так, чтобы вы практически их не чувствовали. То же повторите с левой рукой. Помните – все время нужно очень медленно дышать.

Попробуйте максимально расслабить предплечья, а затем перейти к пальцам и кисти. Сделайте так, чтобы вы практически их не чувствовали. То же повторите с левой рукой. Помните – все время нужно очень медленно дышать. Ноги. Расслабьте просто все: бедро, икры, лодыжки и ступни. Это несколько странно, но попробуйте представить, что там вообще нет костей. Будто плоть просто существует сама по себе.

В этот момент ваше тело будет абсолютно расслабленным. Продолжайте глубоко дышать и медленно выдыхать.​

Есть еще один интересный лайфхак. Если не можете сразу расслабить мышцу, то напрягите ее и отпустите. После этого вы почувствуете, как постепенно исчезает напряжение.

Освободите свою голову

Автор этого метода утверждал, что после полного физическую релакса нужно остановить весь водоворот мыслей, который "шумит" в голове. 10 секунд тишины – и вы спите.​

Теперь нужно сосредоточиться на мыслях / Unsplash

Разумеется – это не так легко сделать. Поэтому Винтер придумал три варианта, которые помогут освободить себя от мыслей.

Представьте, что на улице замечательная весенняя пора. Вы спокойно лежите на дне челнока и смотрите в прозрачное небо. Вокруг тишина – лишь легкий ветерок время от времени ее нарушает. Зафиксируйте эту картинку в голове и больше не о чем не думайте.

Второй вариант кардинально отличается от первого. Теперь вы лежите в огромном черном гамаке, где сама темнота. Атмосфера так и побуждает заснуть.

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Третий вариант: в течение 10 секунд повторяйте "не думай, не думай, не думай, не думай". Главное – "не пускать" в голову другие мысли.

Упражнение помогло быстрее уснуть миллионам людей / Unsplash

Этот метод оказался очень эффективным среди летчиков. 6 недель тренировок – и уже 96% пилотов, которые осваивали эту технику, научились засыпать за 2 минуты в любом месте.​

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Понятно, что эти упражнения достаточно универсальны. Вы можете представить собственную картинку, от которой захотите уснуть и т.д. Главная суть – расслабить свое тело и освободить голову от мыслей. Тогда вы точно заснете быстро.