Низкая самооценка – это не приговор, от которого не "отмоешься" всю жизнь. Ее вполне реально побороть. Перед вами – 4 совета от известного психолога и психиатра Фредерика Фанже, которые выбросят эту проблему с вашей жизни.

Недостаточная вера в себя бывает разной. Автор выделяет три уровня, где она может возникнуть.

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Фундамент – это та самая самооценка (как мы относимся к себе).

– это та самая самооценка (как мы относимся к себе). Средняя часть – уверенность в себе (что мы можем и умеем).

– уверенность в себе (что мы можем и умеем). Верхушка – самоутверждение (на что мы способны).

Словом, кто-то доволен собственными умениями, но не уважает себя как человека. Или же достигает значительных успехов и не верит в перспективы. Комбинаций много. Но выход один – этот "мусор" нужно немедленно выбрасывать из своей головы. На помощь придут советы от Фредерика Фанжо.

Забейте на неудачи – развивайте то, что уже удается

Сосредоточьтесь на вещах, которые делаете хорошо. Когда вы улучшите свое мастерство в таких делах, то получите необходимые положительные эмоции. Они повысят веру в себя и позволят чувствовать себя значительно лучше.

Сосредоточьтесь на том, что у вас получается хорошо / Фото Pixabay

Например, вы прекрасно готовите. Почему бы тогда не удивить близких новым вкусненьким блюдом? Вы будете довольны собой и с новыми силами возьметесь за другие дела, где чувствуете дискомфорт.

Да, когда-то придется возвращаться к делам, которые не удаются. Ничего страшного. Попробуйте на время "заморозить" стыд и разочарование из-за неудач. Каждый плохой результат делает нас лучше. Ведь мы учимся и развиваемся на этом. Позвольте себе ошибаться – это нормально.

Обратитесь за помощью к близким людям

Возьмите листик и поделите его на две колонки. Теперь попросите вторую половинку или кого-то из родных составить список сильных и слабых сторон.

Это кажется мелочью. Но узнать правду о ваших умениях – прекрасный способ бороться с неуверенностью в себе. Часто обычный взгляд со стороны помогает выявить те скрытые таланты, о которых вы даже не догадывались.​

Пусть близкие расскажут о ваших сильных сторонах / Фото Pixabay

Конечно, в списке будут и слабые стороны. Не нужно этого бояться. Значительно лучше услышать правду от близких – они всегда сделают это аккуратно и корректно. И как показывает практика, человек с низкой самооценкой имеет гораздо меньше слабых сторон, чем себе выдумывает.

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Оцените свою жизнь

Здесь снова пригодится листочек с двумя столбиками. Но теперь вы сами себе судья: нужно записать, какие моменты из повседневной жизни (в отношениях, на работе, дома, с друзьями и т.д.) приносят вам уверенность, а какие – дискомфорт. Опишите в нескольких словах, почему именно эти вещи вызывают негативные эмоции.​

Вспомните ситуации, в которых вы чувствуете себя неуверенно / Фото Pixabay

В конце концов, перечитайте оба списка, чтобы увидеть все сильные и слабые стороны. Так значительно легче побороть неуверенность, ведь вы поймете, когда она появляется.

Не ставьте себе космических целей

Вы можете запланировать "миллион" различных целей на короткий период времени. А потом переживать, что ничего не удалось достичь. Так страдает самооценка – вам кажется, что ничего не умеете. Стоп, в сутках всего лишь 24 часа. Нельзя делать все и сразу.​

Не планируйте сразу очень много целей / Фото Pixabay

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Запишите свои цели в дневник, определите сроки и приоритетность и двигайтесь вперед маленькими шагами. Постепенно вы сможете пройти весь список. Выполнены цели – это идеальная терапия, которая позволит снова поверить в себя