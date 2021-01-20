Многие люди сейчас вынуждены продолжать работать удаленно, но для кого-то это – настоящее испытание! Известная консультантка по организации домашнего пространства Мари Кондо считает, что даже дистанционную работу дома можно организовать так, чтобы получать от нее настоящее удовольствие.

Многим достаточно трудно организовать свой рабочий день дома, ведь личная жизнь и работа слишком переплелись. Мари Кондо поделилась 4 секретами, которые позволят упорядочить свое рабочее место и расписание так, чтобы даже в изоляции оставаться максимально эффективными и продуктивными в течение дня.

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Создайте рабочую зону

Необязательно иметь в своем распоряжении целый рабочий кабинет. Достаточно выделить в квартире небольшой уголок, спокойный и чистый, в котором вы сможете сосредоточиться на работе.

Беспорядок создает дополнительную нагрузку и ставит под угрозу способность проявлять инициативу, в конце концов, снижая производительность труда, – убеждена Мари Кондо.

Пусть на этом месте будут только предметы, связанные с работой: ноутбук, блокнот, ручка и тому подобное. Однако не забывайте добавить какую-то вещь, которая приносит вам радость, когда вы смотрите на нее. Любимые растения, красивые наклейки, фото семьи или милые статуэтки – все подойдет.

Милые безделушки на рабочем месте принесут вам удовольствие / Фото инстаграм-страница mariekondo

А в конце дня не забывайте прятать рабочие предметы, чтобы они не отвлекали вас и вы спокойно отдохнули.

Заведите особый ритуал для начала рабочего дня

Важно отделить рабочий день от отдыха. Мари Кондо советует начинать работу с особого ритуала, который вы должны придумать себе сами. Сама она, к примеру, открывает эфирное масло, чтобы ее организм настроился на работу. Вы же можете включать определенную музыку или выключать оповещения на телефоне. Чем проще – тем лучше. Главное, чтобы это действие со временем начало ассоциироваться у вас с началом работы.

Создайте ритуал, сигнализирующий о начале рабочего дня / Фото Unsplash

Делайте перерывы

Работая дома так легко забывать о перерывах, чтобы сделать как можно больше. Однако стоит пересмотреть свой рабочий график, четко определить свои задачи на сегодня и заблаговременно распланировать время отдыха.

В среднем мы тратим меньше половины рабочего дня на свои основные служебные обязанности – остальное время занимают перерывы, мелкие и административные задачи, электронные письма и встречи, – говорит эксперт

Также не забывайте выделять один день в неделю, чтобы совсем не думать о работе: развлекаться с друзьями или гулять в одиночестве. Это даст вашему мозгу перезагрузиться и работать лучше.

Держите связь с коллегами

Морально вам может быть трудно работать вдали от своих коллег. Выделяйте время для того, чтобы просто пообщаться с командой, даже если это не касается рабочих моментов. Онлайн-встречи, переписка или аудиосообщения очень помогают двигаться в одном ритме со всеми работниками, не расслабляться и оставаться сконцентрированными.

Чаще общайтесь с коллегами / Фото Unsplash