Багато людей зараз змушені продовжувати працювати віддалено, проте для когось це – справжнє випробування! Відома консультантка з організації домашнього простору Марі Кондо вважає, що навіть дистанційну роботу вдома можна організувати так, щоб отримувати від неї справжнє задоволення.

Багатьом досить важко організувати свій робочий день вдома, адже особисте життя і робота занадто переплелись. Марі Кондо поділилась 4 секретами, які дозволять впорядкувати своє робоче місце і розклад так, щоб навіть в ізоляції залишатись максимально ефективними та продуктивними протягом дня.

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Створіть робочу зону

Не обов'язково мати у своєму розпорядженні цілий робочий кабінет. Достатньо виділити у квартирі невеликий куточок, спокійний та чистий, у якому ви зможете зосередитись на роботі.

Безлад створює додаткове навантаження і ставить під загрозу здатність проявляти ініціативу, зрештою, знижуючи продуктивність праці, – переконана Марі Кондо.

Нехай на цьому місці будуть тільки предмети, пов'язані з роботою: ноутбук, блокнот, ручка тощо. Проте не забувайте додати якусь річ, яка приносить вам радість, коли ви дивитесь на неї. Улюблені рослини, красиві наліпки, фото родини чи милі статуетки – усе підійде.

Милі дрібнички на робочому місці принесуть вам задоволення/ Фото інстаграм-сторінка mariekondo

А наприкінці дня не забувайте ховати робочі предмети, аби вони не відволікали вас і ви спокійно відпочили.

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Заведіть особливий ритуал для початку робочого дня

Важливо відділити робочий день від часу, коли ви відпочиваєте. Марі Кондо радить починати роботу з особливого ритуалу, який ви повинні придумати собі самі. Сама вона, до прикладу, відкриває ефірну олію, щоб її організм налаштувався на працю. Ви ж можете вмикати певну музику чи вимикати сповіщення на телефоні. Чи простіше – тим краще. Головне, щоб ця дія з часом почала асоціюватись у вас з початком роботи.

Створіть ритуал, який сигналізуватиме про початок робочого дня/ Фото Unsplash

Робіть перерви

Працюючи вдома так легко забувати про перерви, щоб зробити якомога більше. Проте варто переглянути свій робочий графік, чітко визначити свої задачі на сьогодні та завчасно розпланувати час відпочинку.

В середньому ми витрачаємо менше половини робочого дня на свої основні службові обов'язки – решту часу займають перерви, дрібні та адміністративні завдання, електронні листи та зустрічі, – каже експертка

Також не забувайте виділяти один день на тиждень, щоб зовсім не думати про роботу: розважатись з друзями чи гуляти наодинці. Це дасть вашому мозку перезавантажитись і працювати краще.

Тримайте зв'язок з колегами

Морально вам може бути важко працювати далеко від своїх колег. Виділяйте час для того, щоб просто поспілкуватись з командою, навіть якщо це не стосується робочих моментів. Онлайн-зустрічі, листування чи аудіоповідомлення дуже допомагають рухатись в одному ритмі з усіма працівниками, не розслаблятись та залишатись сконцентрованими.

Частіше спілкуйтесь з колегами/ Фото Unsplash