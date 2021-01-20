Кажется, что все вокруг бегут на работу на крыльях счастья и только у вас она не вызывает восторга? Поверьте, вы не одни такие. Многим знакомо ощущение, когда не хочется, чтобы начинался рабочий день, все в офисе раздражают, а сил на рутинные задачи просто не остается. Разберемся, что мешает вам получать удовольствие от работы.

Все рано или поздно могут терять энтузиазм и желание работать на том месте, которому отдали уже несколько лет своей жизни. Life24 рассказывает о том, какие же мысли портят нам все настроение и заставляют плохо относиться к своей работе, и как с ними бороться.

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Моя работа не такая идеальная, как у других

Лидеры мнений в соцсетях часто транслируют мнение об идеальной работе, которая на 100% – их призвание. На самом деле картинка в соцсетях часто может быть искаженной, а работа – не бывает идеальной, без проблем, спадов и просто плохого настроения.

Идеальной работы не существует – у всех бывают проблемы / Фото Pexels

Даже если сейчас вы считаете, что ваше призвание в чем-то другом, попробуйте найти положительные стороны и в том, чем вы занимаетесь сейчас. Постоянное недовольство и лишний перфекционизм не способствует производительности.

Я не достигаю успеха

Вам кажется, что все вокруг уже заработали первый миллион, быстро разбираются во всех новинках и сделали первый взнос на новую квартиру? Спокойно, вы видите только фасад чужой жизни. У всех разные стартовые возможности, кому-то повезло с родителями, а у кого-то – просто больше энергии.

Не стоит нервничать, что вы еще чего-то не достигли – всему свое время / Фото Unsplash

Двигайтесь в своем темпе и ориентируйтесь на свои приоритеты: если полноценные 2 выходных в неделю вам важнее работы нон-стоп, то так оно и должно быть.

Моя работа никому не нужна

Всем важно знать, что их работа приносит результаты и для кого-то полезна. Подумайте о том, на чью жизнь вы влияете? Бухгалтер успокаивает владельца компании, что с его финансами все в порядке, а CEO-менеджер делает так, чтобы о хорошем продукте узнали больше людей, которым он нужен. В конце концов, вы точно помогаете своим коллегам выполнять их работу, даже если не взаимодействуете с клиентами напрямую.

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Я делаю недостаточно

У многих людей есть так называемый "синдром самозванца". Нам кажется, что все наши успехи – это случайность, заслуга других людей или просто везение. Подумайте о том, какие действия вы сделали для достижения своей цели, кому вы помогли. Записывайте ежедневно даже самые маленькие задачи и просмотрите их через некоторое время. Вы удивитесь, как много вы делаете в течение дня.

Расскажите коллегам о своих успехах / Фото Unsplash

А еще – не забывайте хвастаться своими достижениями!

Мне дальше некуда двигаться

Людям, которые долго работают в одной сфере, часто начинает казаться, что они уже достигли всего, что могли, и дальше развиваться некуда. На самом деле стоит только оглянуться и увидеть новые возможности: прочитать профессиональные книги, сходить на лекции, пообщаться с новыми людьми – профессионалами в вашей сфере. Это даст вам толчок.

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Как мне дожить до отпуска / до выходных

Знакомое ощущение, когда утро понедельника кажется просто каторгой и хочется только дотянуть до выходных? Это негативная установка, которая сразу настраивает вас на плохое. Попробуйте утром думать о преимуществах: светлый офис, подруга на работе, интересные задания и тому подобное.

Вспомните, какие положительные моменты держат вас на этой работе / Фото Unsplash

Концентрируйтесь на положительных моментах, не думайте о работе в выходные и устраивайте себе отдых вечером: прогулки с друзьями, шопинг или пенная ванна дома.