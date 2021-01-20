Здається, що усі навколо біжать на роботу просто на крилах щастя і тільки у вас вона не викликає захвату? Повірте, ви не одні такі. Багатьом знайоме відчуття, коли не хочеться, щоб починався робочий день, усі в офісі дратують, а сил на рутинні завдання просто не залишається. Розберемось, що заважає вам отримувати задоволення від роботи.

Усі рано чи пізно можуть втрачати ентузіазм та бажання працювати на тому місці, якому віддали вже кілька років свого життя. Life24 розповідає про те, які самі думки псують нам увесь настрій та змушують негативно ставитись до своєї роботи, та як з ними боротись.

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Моя робота не така ідеальна, як в інших

Лідери думок у соцмережах часто транслюють думку про ідеальну роботу, яка на 100% – їх призвання. Насправді картинка у соцмережах часто може бути викривленою, а робота – не буває ідеальною, без проблем, спадів і просто поганого настрою.

Ідеальної роботи не існує – у всіх бувають проблеми/ Фото Pexels

Навіть якщо зараз ви вважаєте, що ваше призвання у чомусь іншому, спробуйте знайти позитивні сторони і у тому, чим ви займаєтесь зараз. Постійне невдоволення та зайвий перфекціонізм не сприяє продуктивності.

Я не досягаю успіху

Вам здається, що всі навколо вже заробили перший мільйон, швидко розбираються у всіх новинках та зробили перший внесок на нову квартиру? Спокійно, ви бачите лише фасад чужого життя. У всіх різні стартові можливості, комусь пощастило з батьками, а хтось – просто має більше енергії.

Не варто нервуватись, що ви ще чогось не досягли – всьому свій час / Фото Unsplash

Рухайтесь у своєму темпі та орієнтуйтесь на свої пріоритети: якщо повноцінні 2 вихідних на тиждень вам важливіші за роботу нон-стоп, то так воно і має бути.

Моя робота нікому не потрібна

Усім важливо знати, що їх робота приносить результати та для когось корисна. Подумайте про те, на чиє життя ви впливаєте? Бухгалтер заспокоює власника компанії, що з його фінансами все в порядку, а CEO-менеджер робить так, щоб про хороший продукт дізнались більше людей, яким він потрібен. Зрештою, ви точно допомагаєте своїм колегам виконувати їх роботу, навіть якщо не взаємодієте з клієнтами напряму.

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Я роблю недостатньо

У багатьох людей присутній так званий "синдром самозванця". Нам здається, що всі наші успіхи – це випадковість, заслуга інших людей чи просто везіння. Подумайте про те, які дії ви зробили для досягнення своєї цілі, кому ви допомогли. Записуйте щодня навіть найменші задачі і продивіться їх через деякий час. Ви здивуєтесь, як багато ви робите протягом дня.

Розповідайте колегам про свої успіхи / Фото Unsplash

А ще – не забувайте хвалитись своїми досягненнями!

Мені далі немає куди рухатись

Людям, які довго працюють в одній сфері, часто починає здаватись, що вони вже досягли всього, що могли і далі розвиватись немає куди. Насправді варто лише озирнутись і побачити нові можливості: прочитати професійні книги, сходити на лекції, поспілкуватись з новими людьми – професіоналами у вашій сфері. Це дасть вам поштовх.

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Як мені дожити до відпустки/ до вихідних

Знайоме відчуття, коли ранок понеділка здається просто каторгою і хочеться лише дотягнути до вихідних? Це негативна установка, яка відразу налаштовує вас на погане. Спробуйте зранку думати про переваги: світлий офіс, подругу на роботі, цікаві завдання тощо.

Згадайте, які позитивні моменти тримають вас на цій роботі / Фото Unsplash

Концентруйтесь на позитивних моментах, не думайте про роботу на вихідних та влаштовуйте собі відпочинок ввечері: прогулянки з друзями, шопінг чи пінна ванна вдома.