Кожного разу, коли ви хочете сказати "пробач", візьміть паузу на 2-3 секунди. Можливо, це зовсім не та ситуація, де потрібно просити вибачення.

Звісно, не варто ставати бунтарем чи бунтаркою. Якщо ви зробили комусь боляче – краще одразу вибачитися. Та існують ситуації, коли не треба відчувати почуття провини. Life 24 розповість вам про 5 речей, за які ми часто вибачаємося, але робимо це абсолютно дарма.

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За що не потрібно просити пробачення

За те, що ви більше думаєте про себе

Хтось назве це егоїзмом. Хтось – значною зацикленістю на собі. Але стоп. Ми не можемо думати лише про інших людей. Інколи потрібно приймати рішення, враховуючи тільки власні потреби. Життя одне. Тому в ньому не має бути місця тим людям чи ситуаціям, які нам не подобаються. За що тут вибачатися?

Більше думати про себе – це нормально / Фото Pixabay

За те, що ви маєте власні плани

Не дозволяйте чужим людям лізти у ваші справи. Це очевидно, але тільки ви можете вирішувати, як розпоряджатися часом та ресурсами. Тому в жодному випадку не вибачайтеся, якщо ваші плани різняться з планами інших людей. У вас своє життя. У них – своє.

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Якщо ваші плани не збігаються з планами інших – не вибачайтесь / Фото Pixabay

За те, що кажете "ні"

Ми не зобов’язані виконувати будь-які прохання. Якщо ви нічого не обіцяли заздалегідь або це не входить у ваші обов’язки, то чому потрібно вибачатися? Завжди можна коректно відмовитися і не відчувати провину.

Але варто пам’ятати ще одне. Якщо ви відмовилися допомогти людині, то дуже ймовірно, що в майбутньому вона скаже "ні" на ваше прохання.

Вчіться говорити "ні" / Фото Pixabay

За те, що ви можете витратити гроші на себе

Цілком нормально, якщо ви витратите частину зарплати на власні витребеньки. Хочете пошикувати в ресторані – йдіть. Хочете придбати нову сукню – купуйте. Хочете розважитися в клубі – гайда. Ви маєте право добре відпочити та набратися нових сил навіть таким способом. Тут нема за що вибачатися перед собою чи рідними.

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Це не стосується ситуацій, коли гроші мають піти на сімейні потреби, а натомість ви їх просто "прогуляли". Справді, так робити не треба.

Витрачати гроші на себе – це добре / Фото Pixabay

За те, що у вас своя думка

Скільки людей – стільки думок. Це абсолютно нормально, що ваші погляди не збігаються із точкою зору колег, друзів чи своїх рідних. Якщо під час обговорення ви не нав’язуєте свою думку, не кричите і агресивно не поводитеся, то за що тут вибачатися? Це ваші погляди. І ви не маєте почувати себе незручно, якщо вони відрізняються.