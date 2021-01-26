7 трогательных признаний в любви с кино, которые вы захотите пережить
Одна из лучших изюминок всех романтических фильмов – прекрасные признание в любви, от которых хочется улыбаться и плакать одновременно. Они настолько трогают, что мы начинаем переживать и радоваться вместе с главными героями. А порой даже хотим почувствовать этот момент в своей жизни.
Источник: Life 24
Мы собрали 7 красивейших признаний в любви из популярных кинофильмов. Они помогут вам вдохновиться и удивить свою близкого человека приятными словами.
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Джульет и Марк "Реальная любовь"
Весь фильм делится на небольшие новеллы о любви разных людей. В одной из них замечательном парню Марку очень не повезло – он влюбился в прекрасную Джульет, которая замужем за его лучшего друга. Марк успешно скрывал свое увлечение девушкой, пока она это не раскусила. Парень не рассчитывал на взаимные чувства. Но он собрался с мыслями и пришел к дому Джульет, чтобы признаться в любви. Это были карточки с надписями.
Арагорн и Арвен "Властелин колец: Братство кольца"
Эта любовь длилась долгие-долгие годы. Но различные обстоятельства не позволяли им быть вместе друг с другом. Сначала Арагорн не захотел забирать прекрасную эльфийку из семьи, чтобы она была в безопасности. Через 30 лет они встретились снова и Арвен отказалась от своего бессмертия, чтобы навсегда сойтись вместе.
Дэвид и Дайана "Непристойное предложение"
Иногда любовь имеет такие непростые испытания, что люди забывают о своих принципах. Это и произошло у Дэвида и Дайаны: одно необычное происшествие заставило их разойтись. Но они не забыли свой особый ритуал, который всегда напоминал обоим о собственных чувствах. Возможно, это спасет их любовь?
Рита и Фил "День сурка"
Фил – самовлюбленный репортер, который случайно попал в петлю времени. Он вынужден проживать одни и те же события каждый день. За это время мужчина много узнает о себе и влюбляется в коллегу Риту. Однажды он рассказал ей о своей проблеме, поэтому она согласилась переночевать с ним в отеле, чтобы проверить, правда ли это. Женщина уснула, а Фил неожиданно признался ей в чувствах.
Элли и Ной "Дневник памяти"
Элли и Ной были влюблены друг в друга еще с самой юности. Но в силу жизненных обстоятельств они расстались на много-много лет. Уже во взрослой жизни пара встретилась снова. Но Элли не знала, стоит ли давать отношениям второй шанс. В ответ Ной сказал очень важные слова.
Крис и Энни "Куда приводят мечты"
Эта любовь, которая началась в реальной жизни и продолжилась на небесах. Крис погиб в автомобильной аварии и оказался в раю. Там он встретил детей, умерших за несколько лет до того. Он очень ждал свою жену Энни. Но произошла настоящая катастрофа: женщина совершила суицид и оказалась в аду. Крис был готов на все. Он спустился за ней в ад и сказал те слова, которые изменили все.
Мистер Дарси и Элизабет Беннет "Гордость и предубеждение"
Мистер Дарси во второй раз признался в любви прекрасной Элизабет. Сначала она жестко отказала джентльмену. Но сейчас женщина была бессильна перед элегантным мужчиной.
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