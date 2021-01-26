Одна из лучших изюминок всех романтических фильмов – прекрасные признание в любви, от которых хочется улыбаться и плакать одновременно. Они настолько трогают, что мы начинаем переживать и радоваться вместе с главными героями. А порой даже хотим почувствовать этот момент в своей жизни.

Источник: Life 24

Мы собрали 7 красивейших признаний в любви из популярных кинофильмов. Они помогут вам вдохновиться и удивить свою близкого человека приятными словами.

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Джульет и Марк "Реальная любовь"

Весь фильм делится на небольшие новеллы о любви разных людей. В одной из них замечательном парню Марку очень не повезло – он влюбился в прекрасную Джульет, которая замужем за его лучшего друга. Марк успешно скрывал свое увлечение девушкой, пока она это не раскусила. Парень не рассчитывал на взаимные чувства. Но он собрался с мыслями и пришел к дому Джульет, чтобы признаться в любви. Это были карточки с надписями.

"Если в следующем году мне повезет, то я буду встречаться с одной из этих девушек (демонстрирует фото моделей - Life 24). Позволь мне сказать без надежды и без всякого повода, а только потому, что сейчас Рождество. А в Рождество всегда говорят правду. Для меня ты идеальна. И мое разбитое сердце будет любить тебя до тех пор, пока ты не станешь такой (показывает фотографию мумии – Life 24).

Арагорн и Арвен "Властелин колец: Братство кольца"

Эта любовь длилась долгие-долгие годы. Но различные обстоятельства не позволяли им быть вместе друг с другом. Сначала Арагорн не захотел забирать прекрасную эльфийку из семьи, чтобы она была в безопасности. Через 30 лет они встретились снова и Арвен отказалась от своего бессмертия, чтобы навсегда сойтись вместе.​

– Ты помнишь, когда мы встретились впервые?

– Я думал, что оказался во сне.

– Много лет прошло. У тебя не было тех проблем, которые появились сейчас. Ты помнишь, что я сказала тебе?

– Ты сказала, что будешь со мной, отказавшись от бессмертия.

– Я хочу этого и сейчас. Я лучше разделю одну земную жизнь с тобой, чем проведу бессмертие в одиночестве.

Дэвид и Дайана "Непристойное предложение"

Иногда любовь имеет такие непростые испытания, что люди забывают о своих принципах. Это и произошло у Дэвида и Дайаны: одно необычное происшествие заставило их разойтись. Но они не забыли свой особый ритуал, который всегда напоминал обоим о собственных чувствах. Возможно, это спасет их любовь?​

– Я говорила тебе когда-нибудь, что люблю тебя?

– Нет.

– Я люблю тебя.

– До сих пор?

– Всегда

Рита и Фил "День сурка"

Фил – самовлюбленный репортер, который случайно попал в петлю времени. Он вынужден проживать одни и те же события каждый день. За это время мужчина много узнает о себе и влюбляется в коллегу Риту. Однажды он рассказал ей о своей проблеме, поэтому она согласилась переночевать с ним в отеле, чтобы проверить, правда ли это. Женщина уснула, а Фил неожиданно признался ей в чувствах.​

"Я хотел сказать, что ты добрая, нежная и самая красивая из всех женщин. Я в жизни не встречал человека, который был бы настолько добр к людям. Когда я впервые тебя увидел, то со мной что-то произошло. Я никогда не говорил об этом, но мне хотелось обнять тебя крепко-крепко. Я не заслуживаю тебя. Но, если бы можно было, то клянусь, что я любил бы тебя всю жизнь".

Элли и Ной "Дневник памяти"

Элли и Ной были влюблены друг в друга еще с самой юности. Но в силу жизненных обстоятельств они расстались на много-много лет. Уже во взрослой жизни пара встретилась снова. Но Элли не знала, стоит ли давать отношениям второй шанс. В ответ Ной сказал очень важные слова.

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"Жизнь не будет легкой. А наоборот – очень сложной. Придется бороться с этим каждый день. Но я буду бороться, потому что ты мне очень нужна. Я хочу, чтобы ты была со мной. Каждое мгновение! Всегда!"

Крис и Энни "Куда приводят мечты"

Эта любовь, которая началась в реальной жизни и продолжилась на небесах. Крис погиб в автомобильной аварии и оказался в раю. Там он встретил детей, умерших за несколько лет до того. Он очень ждал свою жену Энни. Но произошла настоящая катастрофа: женщина совершила суицид и оказалась в аду. Крис был готов на все. Он спустился за ней в ад и сказал те слова, которые изменили все.

"Прости ... Я хотел, чтобы мы состарились вместе. Старые перечницы, которые смеются над тем, как разваливаются их тела. Вместе до конца ... Столько всего не хватает. Книг, объятий, поцелуев. И ссор ... Боже, у нас были такие ссоры. Спасибо тебе за твою доброту. Спасибо за наших детей. Спасибо, что позволила быть рядом с тобой. Ты была моей жизнью..."

Мистер Дарси и Элизабет Беннет "Гордость и предубеждение"

Мистер Дарси во второй раз признался в любви прекрасной Элизабет. Сначала она жестко отказала джентльмену. Но сейчас женщина была бессильна перед элегантным мужчиной.

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"Вы слишком великодушны, чтобы играться с моим сердцем. Если ваши чувства не изменились, то скажите мне об этом немедленно. Мои помыслы неизменны. Всего одно слово заставит меня умолкнут. Но если ваши чувства все же изменились, я вам повторю, что вы пленили мою бедную душу, и я люблю вас. И с этой минуты не хочу с вами расставаться".