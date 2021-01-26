Одна із найкращих родзинок усіх романтичних фільмів – прекрасні зізнання в коханні, від яких хочеться усміхатися і плакати водночас. Вони настільки зворушують, що ми починаємо переживати і тішитися разом із головними героями. А деколи навіть хочемо відчути цей момент у своєму житті.

Джерело: Life 24

Ми зібрали 7 надзвичайно красивих зізнань у коханні із популярних кінофільмів. Вони допоможуть вам надихнутися та здивувати свою найближчу людину приємними словами.

Цікаво 7 фільмів про шалене кохання, які хочеться передивлятися знову і знову

Джульєт і Марк "Реальна любов"

Весь фільм ділиться на невеличкі новели про кохання різних людей. В одній із них чудовому хлопцю Маркові дуже не пощастило – він закохався в прекрасну Джульєт, яка одружена з його найкращим другом. Марк успішно приховував своє захоплення дівчиною, доки вона це не розкусила. Хлопець не розраховував на взаємні почуття. Але він зібрався з думками і завітав до будинку Джульєт, щоб зізнатися в коханні. Це були картки із написами.

"Якщо в наступному році мені пощастить, то я зустрічатимусь із однією з цих дівчат (демонструє фото моделей – Life 24). Дозволь мені сказати без надії і без всякого приводу, а тільки тому, що зараз Різдво. А в Різдво завжди говорять правду. Для мене ти ідеальна. І моє розбите серце кохатиме тебе доти, доки ти не станеш такою (показує фотографію мумії – Life 24)".

Арагорн та Арвен "Володар перснів: Хранителі персня"

Це кохання тривало довгі-довгі роки. Але різні обставини не дозволяли їм з’єднатись один з одним. Спершу Арагорн не захотів забирати прекрасну ельфійку із сім’ї, щоб вона була у безпеці. Через 30 років вони зустрілися знову і Арвен відмовилася від свого безсмертя, щоб назавжди зійтися разом.

– Ти пам’ятаєш, коли ми зустрілися вперше?

– Я думав, що опинився уві сні.

– Багато років минуло. В тебе не було тих труднощів, що з’явилися зараз. Ти пам’ятаєш, що я сказала тобі?

– Ти сказала, що будеш зі мною, відмовившись від безсмертя.

– Я хочу цього й зараз. Я краще розділю одне смертне життя з тобою, ніж проведу безсмертне у самотності.

Девід і Даяна "Непристойна пропозиція"

Інколи справжнє кохання має такі непрості випробування, що люди забувають про власні принципи. Це й сталося у Девіда і Даяни: одна незвичайна пригода змусила їх розійтися. Але вони не забули свій особливий ритуал, який завжди нагадував обом про власні почуття. Можливо, це врятує їхнє кохання?

– Я казала тобі коли-небудь, що кохаю тебе?

– Ні.

– Я кохаю тебе.

– Досі?

– Завжди

Ріта і Філ "День бабака"

Філ – самозакоханий репортер, який випадково потрапив у петлю часу. Він змушений проживати одні й ті самі події кожного дня. За цей час чоловік багато дізнається про себе та закохується у колегу Ріту. Одного разу він розповів їй про свою проблему, тому вона погодилася переночувати з ним в готелі, щоб перевірити, чи це правда. Жінка заснула, а Філ несподівано зізнався їй у почуттях.

"Я хотів сказати, що ти найдобріша, найніжніша та найкрасивіша зі всіх жінок. Я в житті не зустрічав людини, яка була б настільки доброю до людей. Коли я вперше тебе побачив, то зі мною щось відбулося. Я ніколи не говорив про це, але мені хотілося обійняти тебе міцно-міцно. Я не заслуговую на тебе. Але, якщо б можна було, то клянуся, що я кохав би тебе все життя".

Еллі та Ной "Щоденник пам’яті"

Еллі та Ной були закохані один в одного ще з самої юності. Але через життєві обставини вони розлучилися на багато-багато років. Вже в дорослому житті пара зустрілася знову. Та Еллі не знала, чи варто давати стосункам другий шанс. У відповідь Ной сказав надзвичайно важливі слова.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

"Життя не буде простим. А навпаки – дуже складним. Доведеться боротися з цим кожен день. Але я боротимуся, бо ти мені дуже потрібна. Я хочу, щоб ти була зі мною. Кожну мить! Завжди!"

Кріс та Енні "Куди приводять мрії"

Це кохання, яке почалося у реальному житті і продовжилося на небесах. Кріс загинув в автомобільній аварії і опинився в раю. Там він зустрів дітей, які померли кілька років до того. Він дуже чекав на свою дружину Енні. Але сталася справжня катастрофа: жінка скоїла суїцид та опинилася у пеклі. Кріс був готовий на все. Він спустився за нею у пекло і промовив ті слова, які змінили все.

"Пробач…Я хотів, щоб ми постаріли разом. Старі перечниці, які сміються над тим, як розвалюються їхні тіла. Разом до кінця…Стільки всього не вистачає. Книг, обіймів, поцілунків. І сварок…Боже, в нас були такі сварки. Дякую тобі за твою доброту. Дякую за наших дітей. Дякую, що дозволила бути поруч з тобою. Ти була моїм життям..."

Містер Дарсі та Елізабет Беннет "Гордість і упередження"

Містер Дарсі вдруге зізнався у коханні прекрасній Елізабет. Перший раз вона жорстко відмовила джентльмену. Але тепер жінка була безсила перед елегантним чоловіком.

Цікаво 7 дитячих книг, які варто перечитувати у дорослому віці, щоб знову повірити у диво

"Ви занадто великодушні, щоб гратися із моїм серцем. Якщо вашу почуття не змінилися, то скажіть мені про це негайно. Мої помисли незмінні. Всього одне слово змусить мене замовкнути. Але якщо ваші почуття все ж змінилися, я вам повторю, що ви полонили мою бідну душу, і я кохаю вас. І з цієї хвилини не хочу з вами розставатися".