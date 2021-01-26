7 зворушливих зізнань у коханні із кіно, які ви захочете пережити
Одна із найкращих родзинок усіх романтичних фільмів – прекрасні зізнання в коханні, від яких хочеться усміхатися і плакати водночас. Вони настільки зворушують, що ми починаємо переживати і тішитися разом із головними героями. А деколи навіть хочемо відчути цей момент у своєму житті.
Джерело: Life 24
Ми зібрали 7 надзвичайно красивих зізнань у коханні із популярних кінофільмів. Вони допоможуть вам надихнутися та здивувати свою найближчу людину приємними словами.
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Джульєт і Марк "Реальна любов"
Весь фільм ділиться на невеличкі новели про кохання різних людей. В одній із них чудовому хлопцю Маркові дуже не пощастило – він закохався в прекрасну Джульєт, яка одружена з його найкращим другом. Марк успішно приховував своє захоплення дівчиною, доки вона це не розкусила. Хлопець не розраховував на взаємні почуття. Але він зібрався з думками і завітав до будинку Джульєт, щоб зізнатися в коханні. Це були картки із написами.
Арагорн та Арвен "Володар перснів: Хранителі персня"
Це кохання тривало довгі-довгі роки. Але різні обставини не дозволяли їм з’єднатись один з одним. Спершу Арагорн не захотів забирати прекрасну ельфійку із сім’ї, щоб вона була у безпеці. Через 30 років вони зустрілися знову і Арвен відмовилася від свого безсмертя, щоб назавжди зійтися разом.
Девід і Даяна "Непристойна пропозиція"
Інколи справжнє кохання має такі непрості випробування, що люди забувають про власні принципи. Це й сталося у Девіда і Даяни: одна незвичайна пригода змусила їх розійтися. Але вони не забули свій особливий ритуал, який завжди нагадував обом про власні почуття. Можливо, це врятує їхнє кохання?
Ріта і Філ "День бабака"
Філ – самозакоханий репортер, який випадково потрапив у петлю часу. Він змушений проживати одні й ті самі події кожного дня. За цей час чоловік багато дізнається про себе та закохується у колегу Ріту. Одного разу він розповів їй про свою проблему, тому вона погодилася переночувати з ним в готелі, щоб перевірити, чи це правда. Жінка заснула, а Філ несподівано зізнався їй у почуттях.
Еллі та Ной "Щоденник пам’яті"
Еллі та Ной були закохані один в одного ще з самої юності. Але через життєві обставини вони розлучилися на багато-багато років. Вже в дорослому житті пара зустрілася знову. Та Еллі не знала, чи варто давати стосункам другий шанс. У відповідь Ной сказав надзвичайно важливі слова.
Кріс та Енні "Куди приводять мрії"
Це кохання, яке почалося у реальному житті і продовжилося на небесах. Кріс загинув в автомобільній аварії і опинився в раю. Там він зустрів дітей, які померли кілька років до того. Він дуже чекав на свою дружину Енні. Але сталася справжня катастрофа: жінка скоїла суїцид та опинилася у пеклі. Кріс був готовий на все. Він спустився за нею у пекло і промовив ті слова, які змінили все.
Містер Дарсі та Елізабет Беннет "Гордість і упередження"
Містер Дарсі вдруге зізнався у коханні прекрасній Елізабет. Перший раз вона жорстко відмовила джентльмену. Але тепер жінка була безсила перед елегантним чоловіком.
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